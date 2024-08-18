T.C. ÇORLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı davacı EPDK ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim A.Ş (RES) kapsamında kamulaştırılması amacıyla 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin EPDK( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) adına yöneltilmesi gerektiği işlemin iptali davası ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazınEPDK ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) adına tescil edileceği, ilanın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve bedele ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI Çorlu Şubesi’ne yatırılacak olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/04/2024

Sıra Esas İl İlçe Mahalle Ada /

Parsel Mülkiyet

hakkı Maliki 1 2023/348 Tekirdağ Çorlu Maksutlu 21/1 12.4579,57 m² 1-İffet Arslantaş

2-Mersiye Çetinkaya,

3-Rumeli Petro Kimya San. ve Tic. Aş.,

4- Salih MahirSavaş,

5- Selim Dündar,

6- Nilgün Er,

7- Kadriye Nilüfer Kayalar,

8-Cengiz Dündar,

9- Esen Kurtoğlu,

10-Nakşiye Topuz,

11- Aysun Sağıcı,

12- Şefkat Doğanca 2 2023/349 Tekirdağ Çorlu Yenice 353/21 4.521,29 m² İbrahim Yaman 3 2023/350 Tekirdağ Çorlu Yenice 353/19 2.107,33 m² 1- Birsen Altınbağ,

2- Çiçek Saraçoğlu,

3- Göksel Altınbağ,

4- Gülsever Yüksel,

5- Nihal Katırcıoğlu,

6- Nihan Çakır,

7- Nilüfer Can,

8- Nursel Erçalışkan,

9- Orçun Dişli,

10- Sadife Küçükdişli,

11- Sevim Deniz,

12- Şöhret İren 4 2023/351 Tekirdağ Çorlu Maksutlu 12/17 9.172,30 m² 1-Züleyha Bakır,

2- Miğrem Tüysüzler,

3- Mine Sezen,

4- Mürvet Bayraktar,

5- Hasan Arıcı,

6- Erdoğan Ergin,

7- Çetin Ergin 5 2023/352 Tekirdağ Çorlu Maksutlu 5/9 2.213,05 m² 1-Rukiye Ceyhun,

2- Zeliha Değirmenci,

3- Hacı Süleyman Değirmenci,

4- Nermin Biçer,

5- Nilgün Erdoğan,

6-Hakan Değirmenci,

7- Mehmet Değirmenci,

8- Rahime Ceyhun,

9- Şeref Ceyhun,

10-Gönül Özcan,

11- Melik Ceyhun,

12- Seyit Mehmet Ceyhun,

13- Mürüvet Ceyhun,

14- Reyhan Öz,

15- Özgür Ceyhun,

16- Zübeyde Nur Nacak,

17- Seyran Ceyhun,

18- Gültekin Ceyhun,

19- Fatih Ceyhun,

20- Şeyma Fidan,

21- Medine

22- Meltem Fidan,

23- Volkan Fidan,

24- Ulviye Ayla Aksoylu,

25- Müzeyyen Aslı Miraç,

26-Fikret Sinem Aksoylu,

27- Rüştü Ürkmez,

28- Nilgün Yenipazarlı,

29-Ülviye Uğuzlar,

30- Hüseyin Ürkmez,

#ilangovtr

Basın No: ILN02077957