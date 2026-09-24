T.C. ÇORLU 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

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ESAS NO : 2025/242 Esas

DAVALI : ABDULLAH İSMAİL - 29555586128 -

Davacı NADA İSMAİL ile Davalı ABDULLAH İSMAİL arasında Mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası nedeniyle;

Bütün araştırmalara rağmen davalı Abdullah İSMAİL'in adresi tespit edilip ön inceleme tensip tutanağının davalıya tebliğ edilemediğinden tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup;

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, dilekçeleriniz de dayanıp henüz sunmadığınız belgeleri sunmak veya getirtilecek yerlerin ad ve adresini bildirmek üzere 2 hafta kesin süre verildiğini, aksi halde söz konusu delilden vazgeçmiş sayılacağınızın ihtarına ve tebliğine, ön inceleme duruşmasının 23/12/2026 günü saat 09:50'a bırakılmasına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalı Abdullah İSMAİL'e ilanen tebliğin yapılmış sayılacağı hususlarının tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen duyurulur. 22/09/2026

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Basın No: ILN02555026