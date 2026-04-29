T.C. ÇORLU 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2025/733 Esas

DAVALI : AMAL ALBAYRAM

Davacı Ahmet ALBAYRAM tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Bütün araştırmalara rağmen davalı Amal ALBAYRAM'ın adresi tespit edilip dava dilekçesi ve tensip zaptı davalıya tebliğ edilemediğinden tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, davalının davacı eşine karşı soğuk, ilgisiz, samimiyetten uzak davranışlar sergilediği, değişken ruh hali sebebi ile sık sık anlamsız tavırlar ile tartışmalar çıkardığı, davalının evlilik birliğinde birlikte yaşama, dayanışma ve yardımlaşma duygularından uzak olduğu, ev içi huzuru bozduğu, evi terk ederek müşterek hayatı kendi iradesiyle sonlandırdığı, davalının 19/09/2025 tarihinde evde dinlenmekte olan davacıya içine uyku ilacı kattığı suyu içirdiği, davacının su içtikten kısa bir süre sonra fenalaşarak bayıldığı ve başını çarptığı, davacının uyandığında davalının evi terk ettiğini ve evde bulunan ziynet eşyalarını yanında götürdüğünü fark ettiğine ilişkin iddia ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle tarafların boşanmalarına, 500.000 TL maddi tazminat ve 500.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi talepli dava açılmış olduğu, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalı Amal ALBAYRAM'a (ALTHANI) ilanen tebliğin yapılmış sayılacağı, bu sürenin bitiminden sonra iki haftalık kesin süre içerisinde HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçenizi, usulü itirazlarınızı ve delillerinizi yukarıda esas numarası belirtilen dosyaya bildirmeniz, bildirmediğiniz taktirde davacının ileri sürdüğü vakaları inkar etmiş ve ilk itirazlarınızdan vazgeçmiş sayılacağınız, sunmanız halinde delillerinizin getirilmesi için gerekli gider avanslarını yatırmanız hususları tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen duyurulur. 24/04/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02456854