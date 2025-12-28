T.C. ÇORLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2024/1095 Esas

DAVALILAR :

1- DENİZ TOPAL - 23123038484

2- DONKA TOPAL - 23126038320

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde; Çorlu İlçesi, Yenice Mahallesi,171 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı zemin kat 64 nolu daire niteliğindeki taşınmaz bulunan ortaklığın satış suretiyle giderilmesine, masraf ve ücreti vekâletin davalılara tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu kapsamda; TK m.31 gereği ilan tarihinden itibaren takdiren 10 gün sonra ilana konu hususları tebellüğ etmiş sayılacağınız, dava dilekçesine iki hafta içerisinde cevap verebileceğiz varsa ilk itirazlarınızı sunabileceğiniz, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmemeniz halinde yapılan işlemleri itiraz edemeyeceğiz ve yokluğunuzda dosyanın işlemden kaldırılacağı, ayrıca iki haftalık kesin süre içinde delillerinizi mahkemeye sunmanız ve delillerinizin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, aksi o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği tarafınıza ihtar ve tebliğ olunur.

Duruşma günü olarak tayin edilen 18/02/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunabileceğiniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirebileceğiniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususları, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/11/2025

Basın No: ILN02371116