T.C. ÇORLU 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/97

KARAR NO : 2024/407

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 25/04/2024 tarih ve 2023/97 Esas 2024/407 Karar sayılı kararı ile Sanık MAHMUD ELBATRAN (Amir ve Naime oğlu 22/02/1994 Halep Doğumlu) hakkında;

Sanık MAHMUD ELBATRAN'ın üzerine atılı Kasten Yaralama suçundan 5 Ay 25 Gün Hapis Cezası ile cezalandırılmasına, iş bu kararın 5 Yıl süre ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildiği,

Müşteki Muhammed Kencu'nun bilinen adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, soruşturma aşamasında beyanının alındığı esnada adres bildirmediği, mahkememizce yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı, mahkememizce de beyanının alınamadığı anlaşıldığından gerekçeli kararın müşteki MUHAMMED KENCU'ya tebliğ edilemediği anlaşıldığından, Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince tirajı Türkiye geneli 50.000 altı olan bir gazetede, Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkeme kalemine yapılacak bir başvuru üzerine kalemce tutulacak tutanağın Hakime tasdik ettirilmesi suretiyle Çorlu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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Basın No: ILN02049833