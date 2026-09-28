T.C. ÇORLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/560

24.09.2026

KARAR NO: 2026/270

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 21/04/2026 tarih ve 2025/560 Esas 2026/270 Karar sayılı kararı ile sanık SHİRZAD MOHAMMADİ (Khan Zada ve Zaynab oğlu, 01/01/2004 Samangan doğumlu) hakkında;

Sanık SHİRZAD MOHAMMADİ'nin üzerine atılı Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, sanığın 5 (Beş) YIL SÜREYLE DETENİM ALTINDA BULUNDURULMASINA karar verildiği,

Sanığın savunmasının mahkememizce çıkartılan yakalama emrine istinaden alındığı, savunması alındığı esnada belirttiği adresine çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği, yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı, dosya kapsamında açık adres bilgisinin yer almadığı anlaşıldığından Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Yerel Bir Gazetede ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkeme kalemine yapılacak bir başvuru üzerine kalemce tutulacak tutanağın Hakime tasdik ettirilmesi suretiyle veya başka yer ceza mahkemesi aracılığıyla dilekçe göndermek suretiyle Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02557116