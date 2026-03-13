T.C. CİZRE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)DAN

ESAS NO : 2025/493 Esas

DAVALI : Suat Sansak (TCKN:440*****098)

Davacı Gülcan Sansak tarafından aleyhinize açılan 20/11/2025 tarihli Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesinde bildirilen adrese çıkarılan tebligatın iade döndüğü, kolluk tarafından yapılan tebliğe yarar adres araştırmasında tebliğe yarar adresinizin bulunmaması nedeniyle tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Ve ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 122. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, Varsa ilk itirazlarınızı sürebileceğiniz, Tarafınızı haklı kılacak bir itiraz ileri sürmeniz, cevap dilekçenizi sunmanız, veya karşı dava açmanız ve sunacağınız cevap dilekçesinin bir örneğini karşı tarafa tebliğ ettirebileceğiniz tarafınıza ilanen İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02420993