T.C. CİZRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2024/651- 653- 661- 662 ve 663 Esas dosyalar

Davacı Karayolları vekili tarafından aşağıda esas numaraları yazılı dosyalarında davalı sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen Tensip ara kararı uyarınca;

1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı Karayolları vekili aşağıda parsel, maliki ve cinsi ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, 2942 Sayılı Kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 8 ve 10 maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tecil ile taşınmazın kamulaştırılan kısmının 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45.maddesi uyarınca Hazine adına tescili talep edilmiş olup:

2- a) 2942 Sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,

b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Hazine adına tescil edileceği;

c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Cizre Şubesine yatırılacağı;

d) Konuya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği:

3) a) İlk duruşma gününün 18/07/2024 günü saat 09:52'de olacağı;

b) Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28. Ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10.Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 03/06/2024

Tablo

Esas No Taraflar İl-İlçe Köy Ada-Parsel Cinsi 2024/651 DAVUT TOPRAK Şırnak-Güçlükonak Düğünyurdu K. Çay Kendelaşi Mevkii 117 ada/197 parsel Tarla 2024/653 MEHMET SARAÇ Şırnak-Güçlükonak Düğünyurdu K. Çay Kendelaşi Mevkii 117 ada/203 parsel Tarla 2024/661 İBRAHİM ÖZER Şırnak-Güçlükonak Düğünyurdu K. Banadekeni Mevkii 127 ada/70 parsel Tarla 2024/662 ZAHİDE MENDİ Şırnak-Güçlükonak Düğünyurdu K. Banadekeni Mevkii 127 ada/76 parsel Tarla 2024/663 ABDURRAHMAN DEMİR Şırnak-Güçlükonak Düğünyurdu K. Çay Derikehniyi Mevkii 127 ada/79 parse Tarla

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Basın No: ILN02046919