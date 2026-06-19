T.C. ÇİVRİL SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS : 2025/548 Esas

Davacı MEHMET KAYA'nın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Davacı vekilinin mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; Mehmet Kaya'nın halası olan Sultan Kaya'nın 4 yaşındayken kaybolduğu, o tarihten bu yana haber alınamadığı, müvekkilinin dedesi Hasan Kaya'nın 4 yaşındaki kızını doktora bırakarak askere gitmesinin ardından Sultan Kaya'nın kaybolduğu ve haber alınamaması nedeniyle Sultan Kaya hakkında gaipliğine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Hakkında Gaipliğine karar verilmesi istenilen Çemişkezek 1931 doğumlu Hasan - Akce Ağcı kızı Sultan Kaya hakkında bilgi, belge ve malumatı olanların veya tanıyanların / görenlerin, ilan tarihinden itibaren duruşmanın talik ettiği 23/09/2026 tarihinden önce Çivril Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/548 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33. ve müteakip maddeleri gereğince 2. kez İlan olunur. 14/05/2026

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Basın No: ILN02491492