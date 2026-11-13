T.C. ÇİNE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/24 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İli, Çine İlçesi, Şevketiye Mahallesi, 428 ada 23 parsel sıra numarasında kayıtlı 938,36 m2 alanlı avlulu kerpiç ev ve dam vasıflı taşınmazdır. Adres: Taşınmaz Şevketiye Mahallesi 270 sokak Çine Aydın adresindedir. İmar Durumu: Çine Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-90272638-115.99- 17638 sayılı yazılarında; "İlçemiz Şevketiye Mahallesi 428 ada 23 parsel sayılı taşınmaz, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içerisinde kalmakta olup, ayrık nizam zemin + 2 kat konut fonksiyonlu olarak imarlıdır. Taks: 0.50, Kaks: 1.50'dir. Yan bahçe ve arka bahçe yapı yaklaşma mesafesi 3 metredir. Söz konusu parselin yola terki ve yoldan ihdası vardır. Dava konusu parsel tapu kaydında avlulu kerpiç ev ve dam vasfı ile kayıtlı olmasına rağmen üzerinde yapı ve tesis yoktur. Taşınmaz üzerinde halihazırda 1 adet 35-40 yaş aralığında zeytin, 1 adet 10-15 yaş aralığında dut, 1 adet 80 yaş üzeri dut ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz Çine merkezinin güney kısmında, güneyde 270 sokak, kuzeyde 258 sokak cephelidir. Çevresinde 1-3 katlı eski yeni yapılar vardır. Yapılaşma henüz tamamlanmamıştır. Taşınmazın bir kısmı yolda kalmaktadır. Her türlü alt yapı hizmetinden faydalanmaktadır. Tercih edilirliği normaldir.

Adresi : Şevketiye Mahallesi 428 Ada 23 Parsel Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 938,36 m2

İmar Durumu : 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içerisinde kalmakta olup, ayrık nizam zemin + 2 kat konut fonksiyonlu olarak imarlıdır. Taks: 0.50, Kaks: 1.50'dir.

Kıymeti : 15.037.240,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 14:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 14:17

11/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02593924