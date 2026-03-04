T.C. ÇİNE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/43 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/43 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, KARANFİLLER Mahalle, Taşoda Mevkii, 101 Ada, 5 Parsel, 35.749,31 m2 yüzölçümlü taşınmaz tapu kaydında 130 Ağaçlı Zeytinlik vasfındadır. Taşınmaz halen zeytinlik olarak kullanılmaktadır. İçinde 30-60+ yaşlı mahsüldar zeytin ağaçları bulunmaktadır. Münferit olarak pırnal çalısı vardır. Dikili tarım arazisidir. Ağaçların kültürel bakımları yapılmıştır. Kuru tarım yapılmaktadır. Taşınmazın doğusu kısmen kuru taş duvar olup kalan sınırlarında sınır belirleyici eleman yoktur. Taşınmazın bulunduğu lokasyonda benzer zeytin bahçeleri vardır. Ortalama %35-40 eğimlidir. Killi-tınlı toprak yapısındadır. Üzerinde yapı yoktur. Taşınmaz mahalle yerleşim yerinin dışındadır. Kadastral yola cephesi yoktur, ulaşım komşu parsellerden sağlanmaktadır. Taşınmaz mahalle merkezinin kuzey yönünde olup, kuşuçuşu yaklaşık 1,6 km. İlçe merkezine 15 km mesafededir.

Adresi : Karanfiller Mahallesi Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 35.749,31 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 7.650.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 11:01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:01

24/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

