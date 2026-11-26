Örnek No:55*

2026/23 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, EVCİLER Mahalle, Musa Kuyusu Mevkii, 296 Ada, 5 Parsel, SATIŞA KONU TAŞINMAZ: Tapu Kaydı: Aydın İli, Çine İlçesi, Evciler Mahallesi, Musa kuyusu Mevkii, 296 ada 5 parsel 877,19m2 yüz ölçümlü taşınmaz BAHÇE Niteliğinde kayıtlıdır.Taşınmaz Şerh-Beyan Bilgileri: 01/12/2014 tarih 7368 yevmiye no ile,AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ, 3083 Sayılı Yasa Kapsamındadır Taşınmaz Açık Adresi: Aydın İli, Çine İlçesi, Evciler Mahallesi, Musa kuyusu Mevkii, 296 ada 5 parsel üzerinde 1 kapı nolu mesken, 1A kapı nolu Dükkan ve 1B nolu kaba inşaat olan yapılar 901 sokak üzerindedir. İmar Durumu: Aydın İli, Çine İlçesi, Evciler Mahallesi, Musa kuyusu Mevkii, 296 ada 5 parsel sayılı taşınmaz,Evciler Mahallesi Köy Yerleşik alan sınırları içerinde kalmaktadır. Parselin kamuya terkli bir yola cephesi var ise yapılaşma şartı TAKS=0,40,hmax.=7,50, yoldan 5.00 mt çekmeli ve yan bahçe mesafesi 3.00 mt olup, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2021 tarih ve 326 sayılı kararı gereği Kırsal yerleşik alan ve civarı sınırları içerisinde parsel alanı 1500 m2 üstü tek hisseli ve parsel alanı 1500 m2 altı tüm parsellerde konut amaçlı ve kırsal yerleşimin ihtiyacı olan ticari yapıların taban alanı 250,00 m2'yi geçemez şeklindedir.Taşınmaz parsel bütün Belediyecilik hizmetlerinden yararlanabilir tercih edilirliği ortadır. Zirai İnceleme; Taşınmazın bahçesinde 4 adet 20+ yaşlı dut, 3 adet 20-25 yaşlı zeytin, 3 adet 10-15 yaşlarında nar, 1 adet 25-30 yaşlarında ceviz, 1 adet 18-20 yaşlarında çınar ve 2 adet 40-45 yaşlarında çam ağaçları bulunmaktadır. Bahçenin ve ağaçların kültürel bakımları uzun zamandır yapılmamıştır. Ağaçların keşiftarihi itibarıyla toplam değeri:92.000,00TL'dir. İnşai İnceleme:Taşınmaz üzerinde 434 kapı numaralı dükkan-depo ile 1 kapı nolu konut olarak kullanılan betonarme tek katlı yapı bulunmaktadır. Binanın zeminde 171,10m2 alan oturmaktadır. Yapının batı tarafında yaklaşık 81,00m2sıvasız , kapı ve penceresiz kaba inşaat halinde depo olarak kullanılan yapı vardır.Binanın bitişiğinde 1 oda, mutfak, koridor, banyo, wc ve tabliye üzerine çıkmak için betonarme merdive ile dükkan olarak kullanılan yapı bulunmakta ve konut-mesken olarak kullanılan bu yapı 90,10m2 alana sahiptir. Mesken ve dükkan olarak kullanılan yapının iç duvarları sıvalı, plastik boyalı, iç kapılar ile pencereleri demir doğramalı, yağlı boyalı, mutfak tezgahı seramik fayans kaplı, tezgah altı ve üstünde dolapları yoktur. Tezgahın yan duvarında ahşap asma dolap vardır. Binanın üzerinde yüksek çatılı sundurma çatı bulunmaktadır.

Adresi : Evciler Mahallesi 901 Sokak Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 877,19 m2

İmar Durumu : İçerikte belirtilmiştir.

Kıymeti : 7.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 10:53

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, EVCİLER Mahalle, Kavurman Mevkii, 340 Ada, 11 Parsel, SATIŞA KONU TAŞINMAZ: Taşınmaz Tapu Kaydında "Tarla" vasfındadır. Tapu kaydında "1. Derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır", "Büyük ova alanında kalmaktadır", "3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır", "Parsel Aydın Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planı İle Onaylı Köy Yerleşik Alanı İçerisinde Kalmaması Halinde 5403 S.K. Kapsamında İzin Alınmadan Tarımsal Üretim Amacı Dışında Kullanılamaz" ibareleri bulunmaktadır.Taşınmaz halen zeytinlik ve tarla olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın yaklaşık olarak 3,5 dekarlık kısmında 8-10 yaşlı zeytin ağaçları dikilidir. Ağaçların kültürel bakımları yapılmıştır. Kalan kısmı tarla olarak kullanılmaktadır. Keşif günü yapılan gözlemde ekim yapılmadığı görülmüştür. DSİ Sulama sahası içinde kalmaktadır. Taşınmazın çevresi kısmen tel çit ile çevrilidir. Taşınmazın bulunduğu lokasyonda benzer zeytin bahçeleri ve tarlalar vardır. Taşınmaz yaklaşık %10-15 eğimlidir. Killi-tınlı toprak yapısındadır. Üzerinde yapı yoktur.Taşınmaz mahalle yerleşim yerinin dışındadır. Mahallenin batı yönünde, kuşuçuşu yaklaşık 1,35 km. İlçe merkezine 2,8 km mesafededir. Kadastral yola cephesi vardır.

Adresi : Evciler Mahallesi Kavurman Mevki Çine/AYDIN

Yüzölçümü : 7.982,75 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 3.600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 11:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 11:53

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, ŞEVKETİYE Mahalle, Hacıhasan Kırı Mevkii, 354 Ada, 19 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm SATIŞA KONU TAŞINMAZ: Tapu Kaydı: Aydın İli, Çine İlçesi, Şevketiye Mahallesi, Hacı Hasan Mevkii, 354 ada 19 parsel 4352,89m2 yüz ölçümlü altı Blok Halinde Üç Katlı Betonarme Bina ve Arsası niteliğindeki taşınmaz üzerinde 1/36 arsa payı bulunan C blok 2. Kat 5 nolu bağımsız bölüm Meskendir. Taşınmaz Açık Adresi:Aydın İli, Çine İlçesi, Şevketiye Mahallesi yerleşim alanı içindedir. Taşınmaz Şevketiye Mahallesi 266 sokak 15C (Cblok) adresindedir. İmar durumu: Çine Belediye İtfaiyesi altındadır. Çine Belediyesi sınırları içinde, 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı kapsamında yapılaşması sağlanmış parseldir. Taşınmaz parsel Altı blok halinde 3 katlı betonarme bina ve arsası şeklinde kat mülkiyeti yapılmış, C blok 2. Kat 5 nolu bağımsız bölümdür. Taşınmaz Mahal-Keşif İncelemesi: Taşınmaz Şevketiye mahallesi yerleşim yeri içinde, Mücavir alan sınırına yakın bölgede yer almakta olup, doğusunda Kuvayi Milliye Caddesi, Kuzeyinde Şehit Astteğmen Hüseyin Uzunova Caddesi, batıda 289 sokak, güneyinde 266 sokak ile çevrili taşınmaz parseldir. Taşınmaz üzerinde 1/36 arsa payı bulunan C blok 2. Kat 5 nolu bağımsız bölüm Mesken olarak kullanılan bina 3 oda, Salon, Mutfak, Antre, Banyo, Wc ve balkonlarından ibaret bağımsız bölümdür.Mimari projesine göre 114,00m2 alana sahip yapı 39-40 yaş aralığındadır. 5 nolu bağımsız bölümün iç ve dış duvarları sıvalı, plastik boyalı, pencereleri alüminyum doğramalı, iç kapılar ahşap yağlı boyalı, daire giriş kapısı ahşap vernikli, zeminler ile ıslak mekanlar seramik kaplamalı, mutfak tezgahı mermer, tezgah alt ve üst dolapları hazır mutfak dolabı bulunmaktadır. Ana bina her katta iki daireli, Zemin + 2 normal katlı binanın kuzeyinde 2 katta yer alan bağımsız bölümdür. Yapının üzeri betonarme tabliyeli çatı kiremit örtülü, asansörsüz,ısıtma sistemi sobalı projelendirilmiş yapıdır. Daire girişine kadar doğal gaz tesisatı döşeli halde yapıdır.Taşınmaz parsel bütün Belediyecilik hizmetlerinden yararlanabilir,tercih edilirliği vasattır.

Adresi : Şevketiye Mahallesi 266 Sk. 15C C Blok 2.Kat 5 Bağımsız Bölüm Çine/AYDIN

Yüzölçümü : 4.352,89 m2

Arsa Payı : 1/36

İmar Durumu : İçerikte belirtilmiştir.

Kıymeti : 2.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 13:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 13:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 13:43

20/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02603624