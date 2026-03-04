T.C. ÇİNE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/31 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, SUBAŞI Mahalle, Kuyucak Mevkii, 118 Ada, 73 Parsel, 6.723,86 m2 yüzölçümlü taşınmaz tapu kaydında 46 Ağaçlı Zeytinlik vasfındadır. Taşınmaz halen vasfı gibi zeytinlik olarak kullanılmaktadır. İçinde 60+ yaşlı mahsüldar zeytin ağaçları bulunmaktadır. Dikili tarım arazisidir. Ağaçların kültürel bakımları kısmen yapılmıştır. İçinde münferit olarak pırnal çalıları bulunmaktadır. Kuru tarım yapılmaktadır. Taşınmazın sınırları kısmen kuru taş duvar ile çevrilidir. Taşınmazın bulunduğu lokasyonda benzer zeytin bahçeleri vardır. Taşınmazın doğudan batıya doğru doğru azalan yaklaşık %45-50 eğimlidir. Killi-tınlı-taşlı toprak yapısındadır. Üzerinde yapı yoktur. Taşınmaz mahalle yerleşim yeri dışındadır. Batısı kadastral yola cephelidir. Mahalle merkezine kuşuçuşu yaklaşık 0,5 km. İlçe merkezine 10,9 km mesafededir.

Adresi : Subaşı Mahallesi Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 6.723,86 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.185.255,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 11:06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:06

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 11:06

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, SUBAŞI Mahalle, Köycivarı Mevkii, 114 Ada, 25 Parsel, 25.686,59 m2 yüzölçümlü taşınmaz tapu kaydında 350 Ağaçlı Zeytinlik vasfındadır. Taşınmaz halen vasfı gibi zeytinlik olarak kullanılmaktadır. İçinde 60+ yaşlı mahsüldar zeytin ağaçları bulunmaktadır. Dikili tarım arazisidir.Ağaçların kültürel bakımları yapılmıştır. Taşınmazda kısmen eğime dik cep teraslar yapılmıştır. Kuru tarım yapılmaktadır. Taşınmazın içinden -batı sınırına yakın yerden- asfalt yol geçmektedir. Taşınmazın sınırları kısmen kuru taş duvar ile çevrilidir. Taşınmazın bulunduğu lokasyonda benzer zeytin bahçeleri vardır. Taşınmazın doğudan batıya doğru doğru azalan yaklaşık %30-35 eğimlidir. Killi-tınlı-taşlı toprak yapısındadır. Üzerinde yapı yoktur. Taşınmaz mahalle yerleşim yeri dışında fakat sınırında sayılabilecek durumdadır. Batısında bulunan asfalt yol taşınmazın içinden geçmektedir. İlçe merkezine 11,4 km mesafededir.

Adresi : Subaşı Mahallesi Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 25.686,59 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 9.247.172,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 12:06

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 12:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 12:06

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 12:06

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, SUBAŞI Mahalle, Köycivarı Mevkii, 114 Ada, 13 Parsel, 38.817,68 m2 yüzölçümlü taşınmaz tapu kaydında Tarla veZeytinlik vasfındadır. Taşınmazın vasfı her ne kadar tarla ve zeytinlik olsa da tamamı zeytinlik olarak kullanılmaktadır. İçinde 30-60+ yaşlı mahsüldar zeytin ağaçları bulunmaktadır. Dikili tarım arazisidir.Ağaçların kültürel bakımları kısmen yapılmıştır. İçinde lokal olarak zeytin ağaçlarıyla birlikte meşe ve pırnal çalıları bulunmaktadır. Kuru tarım yapılmaktadır. Taşınmazın sınırları kısmen kuru taş duvar ile çevrilidir. Taşınmazın bulunduğu lokasyonda benzer zeytin bahçeleri vardır. Taşınmaz ortasından kuzey ve güneye doğru azalan yaklaşık %25-30 eğimlidir. Killi-tınlı-taşlı toprak yapısındadır. Üzerinde yapı yoktur. Taşınmaz mahalle yerleşim yeri dışındadır. Güneyi ve kuzeyi kadastral yola cephelidir. Mahalle merkezine kuşuçuşu yaklaşık 0,7 km. İlçe merkezine 11,4 km mesafededir.

Adresi : Subaşı Mahallesi 114 Ada 13 Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 38.817,68 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 12.615.746,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 13:52

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 13:52

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 13:52

26/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02413529