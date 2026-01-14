T.C. ÇİNE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/23 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, ALTINABAT Mahalle, Dere Yolu Mevkii, 102 Ada, 11 Parsel, 10.308,57 m2 yüzölçümlü taşınmaz tapu kaydında 25 Ağaçlı Zeytinlik vasfındadır. Taşınmaz halen zeytinlik ve otlak olarak kullanılmaktadır. İçinde 30-50+ yaşlı mahsüldar zeytin ağaçları bulunmaktadır. Ağaçların ve taşınmazın kültürel bakımları kısmen yapılmıştır. Taşınmazın bazı lokasyonlarında pırnal çalısı yoğunluktadır. Ayrıca münferit olarak da yabani zeytin (delice) ve pırnal çalısı vardır. Yaklaşık olarak %25-30 eğimli, Killi-tınlı-taşlı toprak yapısında kısmen kayalıktır. Kuru tarım yapılmaktadır. Etrafı kısmen kuru taş duvar ile çevrilidir. Taşınmaz mahalle yerleşim yeri dışındadır. Bulunduğu lokasyon tarım arazisi olup bu bölgede benzer tarım arazileri bulunmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Mahalle merkezine kuşuçuşu yaklaşık 1,76 km. İlçe merkezine 11 km mesafededir.

Adresi : Altınabat 102 Ada 11 Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 10.308,57 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 11:12

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:12

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:12

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, AKÇAOVA Mahalle, Bahçe Ardı Mevkii, 160 Ada, 9 Parsel, 10.223,77 m2 yüzölçümlü taşınmaz tapu kaydında İki Yüz Ağaçlı Zeytinlik vasfındadır. Taşınmaz halen zeytinlik olarak kullanılmaktadır. İçinde 40-50+ yaşlı mahsüldar zeytin ağaçları bulunmaktadır. Ağaçların ve taşınmazın kültürel bakımları yapılmıştır. Taşınmaz içinde münferit olarak yabani zeytin (delice) ve pırnal çalısı bulunmaktadır. Yaklaşık olarak %20 eğimli, Killi-tınlı-taşlı toprak yapısında kısmen taşlıktır. Kuru tarım yapılmaktadır. Etrafı kısmen kuru taş duvar ile çevrilidir. Doğusu dereye sınırdır. Taşınmaz mahalle yerleşim yeri dışındadır. Bulunduğu lokasyon tarım arazisi olup bu bölge tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Kadastral yola cephesi yoktur, asfalt yol ile arasında dere vardır. Mahalle merkezine kuşuçuşu yaklaşık 2,5 km. İlçe merkezine 12,8 km mesafededir.

Adresi : Akçaova 160 Ada 9 Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 10.223,77 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 12:12

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 12:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 12:12

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 12:12

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, KIRKSAKALLAR Mahalle, Diplitaş Mevkii, 107 Ada, 16 Parsel, 55.102.26 m2 yüzölümlü taşınmaz tapuda 300 Ağaçlı Zeytinlik vasfındadır ve halen zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içinde 20-50+ yaşlı mahsüldar zeytin ağaçları bulunmaktadır. Ağaçların ve taşınmazın kültürel bakımları uzun zamandır yapılmamıştır. Taşınmaz içinde münferit olarak yabani zeytin (delice), pırnal çalısı ve ahlat ağaçları bulunmaktadır. Yaklaşık olarak %25-30 eğimli, Killi -tınlı-taşlı toprak yapısında kısmen taşlık kayalıktır. Kuru tarım yapılmaktadır. Etrafı kısmen kuru taş duvar ile çevrilidir. Taşınmaz mahalle yerleşim yeri dışındadır. Bulunduğu lokasyonda tarım araziler olup bu bölge tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.Kadastral yola cephesi yoktur. Ancak doğusundan yaklaşık 40 metre mesafede kadastral yol geçmektedir. Mahalle merkezine kuşuçuşu yaklaşık 1,5 km. İlçe merkezine 12 km mesafededir.

Adresi : Kırksakallar 107 Ada 16 Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 55.102,26 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 10.080.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 13:34

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, YAĞCILAR Mahalle, Koca Ova Mevkii, 161 Ada, 17 Parsel, 14.988,41 m2 yüzölçümlü tapu kaydında Tarla vasfındaki taşınmaz halen tarla olarak kullanılmaktadır. Keşif günü yapılan gözlemde taşınmazda yerfıstığı ve mısır ekili olduğu görülmüştür. Yaklaşık olarak %2-3 eğimli, kumlu-tınlı toprak yapısında 1. Sınıf mutlak tarım arazisidir. DSİ Sulama sahası içindedir. Taşınmazın sınırlarını belirleyici elaman yoktur. Taşınmaz mahalle yerleşim yeri dışındadır. Bulunduğu lokasyon tarım arazisi olup bu bölgede benzer tarım arazileri bulunmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Mahalle merkezine kuşuçuşu yaklaşık 1,5 km. İlçe merkezine 4,9 km mesafededir.

Adresi : Yağcılar 161 Ada 17 Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 14.988,41 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 10.105.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 14:34

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:34

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:34

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, ALTINABAT Mahalle, Dere Yolu Mevkii, 102 Ada, 2 Parsel, 107.367,77 m2 yüzölçümlü taşınmaz tapu kaydında 200 Ağaçlı Zeytinlik vasfındadır. Taşınmaz halen zeytinlik olarak kullanılmaktadır. İçinde 30-50+ yaşlı mahsüldar zeytin ağaçları bulunmaktadır. Ağaçların ve taşınmazın kültürel bakımları yapılmıştır. Taşınmaz içinde münferit olarak yabani zeytin (delice) ve pırnal çalısı bulunmaktadır. Yaklaşık olarak %30-35 eğimli, Killi-tınlı-taşlı toprak yapısında kısmen taşlık kayalıktır. Kuru tarım yapılmaktadır. Etrafı kısmen kuru taş duvar ile çevrilidir. Batısı dereye sınırdır. Taşınmaz mahalle yerleşim yeri dışındadır. Bulunduğu lokasyon tarım arazisi olup taşınmaz tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Batı sınırı dereden sonra Çine-Akçaova asfalt yoluna yakındır. Kadastral yola cephesi vardır. Mahalle merkezine kuşuçuşu yaklaşık 1,72 km. İlçe merkezine 10,8 km mesafededir.

Adresi : Altınabat 102 Ada 2 Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 107.367,77 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 23.620.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:15

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, ALTINABAT Mahalle, Sarıdağ Mevkii, 102 Ada, 3 Parsel, 252.722,76 m2 yüzölçümlü taşınmaz tapu kaydında 800 Ağaçlı Zeytinlik vasfındadır. Taşınmazın Tapu Kaydı İrtifak Bölümünde İrtifak hakkı vardır. (Özel Koşullar: Botaş Genel Müdürlüğü lehine 6203,20 m2 lik kısmında daimi irtifak tesisi vardır.) (Başlama17/03/2015 süre 99 yıl) ibaresi bulunmaktadır.Taşınmaz halen zeytinlik ve otlak olarak kullanılmaktadır. İçinde 30-50+ yaşlı mahsüldar zeytin ağaçları bulunmaktadır. Ağaçların ve taşınmazın kültürel bakımları kısmen yapılmıştır. Taşınmazın bazı lokasyonlarında pırnal çalısı yoğunluktadır. Ayrıca münferit olarak da yabani zeytin (delice) ve pırnal çalısı vardır. Yaklaşık olarak %25-30 eğimli, Killi ?tınlı-taşlı toprak yapısında kısmen taşlık kayalıktır. Kuru tarım yapılmaktadır. Etrafı kısmen kuru taş duvar ile çevrilidir. Taşınmazın Güney-batı köşesinde ekonomik değeri olmayan metruk yapı bulunmaktadır. Taşınmaz mahalle yerleşim yeri dışındadır. Bulunduğu lokasyon tarım arazisi olup bu bölgede benzer tarım arazileri bulunmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Mahalle merkezine kuşuçuşu yaklaşık 1,73 km. İlçe merkezine 11 km mesafededir.

Adresi : Altınabat 102 Ada 3 Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 252.722,76 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 45.950.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:15

12/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

