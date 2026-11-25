KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :ÇİNE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANLIĞI

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 06/09/2023 tarih E-54219661-752.01.01-5038455 /09 sayılı yazısı ile verilen ‘’KAMU YARARI KARARI OLUR’’ kararı, Çine Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti’nin 27/10/2022 tarihli 2022/03 sayılı kararı, Çine Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun 17/10/2023 tarihli 2023/054 sayılı kararı ve Çine Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün 10/11/2023 tarihli 4192 sayılı yazısı ile kamu yararı alanında yer alan tamamı Çine OSB ilave alan içerisinde yer alan dava konusu taşınmazlar hakkında OSB adına Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2942 sayılı Kanunun 8. Maddesi işlemlerine başlandığını, kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak2942 sayılı kamulaştırma kanunun 19. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile mülkiyetin Çine Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı adına tescil davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun19.maddesinin 5.bendi uyarınca ilan olunur.

DOSYA NO TAŞINMAZ MALİKİ TAŞINMAZ BİLGİLERİ ADA/PARSEL NO DAİMİ İRTİFAK HAKKI KAMULAŞTIRILACAK ALAN 2026/253 ESAS RUKİYE YILMAZ

NAMIKA YILMAZ

ÖZCAN TÜRKEŞ

HİDAYET TÜRKEŞ

ŞERİFE KARAŞAHAN Aydın ili Çine ilçesi Gökyaka mahallesi 121 ada 92 parsel Mülkiyet 1.125,95 m2 2026/280 ESAS SELVET TOSUN Aydın ili Çine ilçesi Gökyaka mahallesi 121 ada 96 parsel Mülkiyet 4.088,78 m2

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Basın No: ILN02602794