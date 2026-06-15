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Resmi İlanlar T.C. CİHANBEYLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. CİHANBEYLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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T.C. CİHANBEYLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
 
2024/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, Yeşilöz Mahallesi, Bozdağ Mevkii Mevkii,

 

531 Ada, 4 Parsel,
Adresi : Konya Cihanbeyli Yeşilöz Mahallesi Cihanbeyli / KONYA
Yüzölçümü : 139.200 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 6.960.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:14
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:14

2 NO'LU TAŞINMAZIN

 

 

Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, Atçeken Mahallesi, Musalla Caddesi Mevkii,
73 Ada, 10 Parsel,
Adresi : Atçeken Mahallesinde Arsa Cihanbeyli / KONYA
Yüzölçümü : 236 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 944.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

 

 

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 11:18
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 11:18
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 11:18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 11:18

10/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02487066