T.C. CİHANBEYLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2024/21 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili, Cihanbeyli ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 921 Ada, 1 Parsel,
Adresi : Taşpınar Mahallesinde Tarla
Yüzölçümü : 98.929,14 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 8.904.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:27
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:27
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili, Cihanbeyli ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 945 Ada, 22 Parsel,
Adresi : Taşpınar Mahallesinde Tarla
Yüzölçümü : 121.822,61 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 10.964.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 11:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 11:29
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 11:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 11:29
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili, Cihanbeyli ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 539 Ada, 1 Parsel,
Adresi : Taşpınar Mahallesinde Krpiç Ev Müştemilatı Ve Arsası
Yüzölçümü : 10.798,34 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.412.936,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 13:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 13:37
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 13:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 13:37
12/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02334427