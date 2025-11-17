  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. CİHANBEYLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. CİHANBEYLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Örnek No:55*
2024/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
 
1 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Konya ili, Cihanbeyli ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 921 Ada, 1 Parsel,

Adresi : Taşpınar Mahallesinde Tarla

Yüzölçümü : 98.929,14 m2

İmar Durumu :Yok
 
Kıymeti : 8.904.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:
 
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:27
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:27
 
2 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Konya ili, Cihanbeyli ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 945 Ada, 22 Parsel,

Adresi : Taşpınar Mahallesinde Tarla

Yüzölçümü : 121.822,61 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 10.964.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:
 
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 11:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 11:29
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 11:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 11:29
 
3 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Konya ili, Cihanbeyli ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 539 Ada, 1 Parsel,

Adresi : Taşpınar Mahallesinde Krpiç Ev Müştemilatı Ve Arsası

Yüzölçümü : 10.798,34 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.412.936,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:
 
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 13:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 13:37
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 13:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 13:37
 
12/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN02334427