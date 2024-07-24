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Resmi İlanlar T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-07-24 00:04:00 -

T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/272 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER : BEYLİOVA MAHALLESİ

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 120

PARSEL NO : 6

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 6,81 m2'lik alanda irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : OSMAN ÇİFÇİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/272 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.  25/07/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN02063523