T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-07-24 00:04:00 -
T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/272 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : BEYLİOVA MAHALLESİ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 120
PARSEL NO : 6
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 6,81 m2'lik alanda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : OSMAN ÇİFÇİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/272 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/07/2023
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Basın No: ILN02063523