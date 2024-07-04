T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-07-04 00:00:00 -
T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/370 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Zaferiye Mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 139
PARSEL NO : 23
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.917,74 m2'lik alanda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : Bayram Önal, Cennet Önar, Fırat Yaşar, Güzel Gümüş, İBrahim Fehmi Önal Kadriye Önal, Mevlüt Önal, Osman Önal, Serhat Yaşar
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/370 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 139
PARSEL NO : 23
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.917,74 m2'lik alanda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : Bayram Önal, Cennet Önar, Fırat Yaşar, Güzel Gümüş, İBrahim Fehmi Önal Kadriye Önal, Mevlüt Önal, Osman Önal, Serhat Yaşar
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/370 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/07/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN02054750