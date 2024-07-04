  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-07-04 00:00:00 -

T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/370 Esas
 
KAMULAŞTIRMA İLANI
 
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER                                             : Zaferiye Mahallesi
MEVKİİ                                                                :
PAFTA NO                                                           :
ADA NO                                                               : 139
PARSEL NO                                                        : 23
VASFI                                                                  : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ                                                      : 2.917,74 m2'lik alanda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI                                   : Bayram Önal, Cennet Önar, Fırat Yaşar, Güzel Gümüş, İBrahim Fehmi Önal Kadriye Önal, Mevlüt Önal, Osman Önal, Serhat Yaşar
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI        : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
     Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/370 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
 
     2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/07/2023
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN02054750