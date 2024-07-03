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Resmi İlanlar T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-07-03 00:01:00 -

T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/346 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER                                              : BÖĞRÜDELİK MAHALLESİ
MEVKİİ                                                                 :
PAFTA NO                                                            :
ADA NO                                                               :
PARSEL NO                                                         : 884
VASFI                                                                   : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ                                                      : 5,65 m2'lik alanda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI                                   : İDRİS TAYMAZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI       : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :

     Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/346 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

     2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.  19/09/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN02054737