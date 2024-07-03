T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : BÖĞRÜDELİK MAHALLESİ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 884
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 5,65 m2'lik alanda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : İDRİS TAYMAZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/346 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/09/2023
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Basın No: ILN02054737