T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-01-30 00:00:00 -
T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/460 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Zaferiye Mahallesi Cihanbeyli/KONYA
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 105
PARSEL NO : 4
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 216,15 m2'lik alanda irtifak hakkı
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Zaferiye Mahallesi Cihanbeyli/KONYA
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 105
PARSEL NO : 4
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 216,15 m2'lik alanda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI: ALİ HAYDAR DAVRAN, BAYRAM EFEOĞLU, BEDİHA ÇİFCİ, CANAN BULUT, CANAN DAVRAN, CEMAL AKCA, EFE AKCA, EKREM AKCA, ELİFA HARMANKAYA, ENVER AKCA, ERCAN AKCA, ERGÜN AKCA, FERHAT AKCA, HARUN AKCA, KADRİYE BERK, MEHMET AKCA, MUSTAFA AKCA, MUSTAFA DAVRAN, NAZİLE BÜYÜKİNCE, NECATİ AKCA, NECATİ ŞAHİNOĞLU, NURETTİN AKCA, RUKİYE DEVECİ, SATI YILMAZ, SATİ ÇİFCİ, SELAHATTİN AKCA, SELATTİN AKCA, ŞEVKİ AKCA, YASİN AKCA, YETER KURT, YÜKSEL ERDAL, ZEYNETTİN AKCA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/460 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/460 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/09/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01974807