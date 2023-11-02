T.C. ÇİFTLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA DUYURUSU



ESAS NO : 2022/185 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , ALİ CULLAZ, ANAKIZ BORAN, ARİF ASLAN, AYŞEGÜL ŞİMŞEK, BEKİR ÇEVİK, CUMA CULLAZ, EMİNE CULLAZ, EMİNE ÇAVDAR, EMRAH KIZMAZ, FERAMİZ ASLAN, HARUN CULLAZ, HÜLYA BORAN, HÜMMET ALİ CULLAZ, MAHMUT CULLAZ, MELAYE BAY, MUHARREM ASLAN, MÜSLÜM ASLAN, NAZLI ASLAN, NEJMETTİN CULLAZ, ORHAN ASLAN, OSMAN CULLAZ, OYA BAL, RAFİYE AKPAY, RAMAZAN ÇEVİK, SANİYE CULLAZ, SELDA GÜNDOĞAN, SELFET ÖZKAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Kamulaştırma ve Yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.1-Davanın Esas No'su : 2022/185 Esas



2-Davalıları: ARİF ASLAN, AYŞEGÜL ŞİMŞEK, BEKİR ÇEVİK, CUMA CULLAZ, EMİNE CULLAZ, EMİNE ÇAVDAR,, HARUN CULLAZ,MÜSLÜM ASLAN, NAZLI ASLAN, NEJMETTİN CULLAZ, ORHAN ASLAN, OSMAN CULLAZ, OYA BAL, RAFİYE AKPAY, RAMAZAN ÇEVİK, SANİYE CULLAZ, SELDA GÜNDOĞAN,



3-Kamulaştırmayı Yapan İdare : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



4-Dava Konusu Yer : Niğde İli, Çiftlik İlçesi, Divarlı Kasabası Alparslan Mahallesi 181 ada 9 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmasına karar alındığı hk.



5-Ayrıca çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün gün içerisinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.



6-Açılacak davalarda husumet (yukarıda 3. bentte yazılı) idareye yöneltilmelidir.



7-30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararı aldıkları belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tespit edilecektir.



8-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çiftlik Şubesi'ne) yatırılacaktır.



9-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin çıkarıldığı tarihten itibaren 2 haftalık süre içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.



Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4560 Sayılı Kanunun 5. Maddesi ile 10. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca duyurulur. 23/10/2023

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Basın No: ILN01921420