T.C. CEYHAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-03-22 00:00:00 -
T.C. CEYHAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L AN
Sayı :2023/259 Esas
Sayı :2023/259 Esas
18/03/2024
Davacı , FERİDE DORAK ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliğine karar verilmesi istenen Beşir Dorak'ın gaiplik kararı talep edilmiş olmakla; Aşağıda açık kimliği yazılı Beşir Dorak hakkında bilgi ve görgüsü olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde Ceyhan Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/259 esas sayılı dava dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK.nın 33 ve mütakip maddeleri gereğince ilan olunur. 18/03/2024
GAİPLİĞİ İSTENEN:
TC KİMLİK NO : 15205183410
ADI SOYADI : BEŞİR DORAK
BABA ADI : AHMET
ANA ADI : FERİDE
DOĞUM TARİHİ : 17/02/1975
DOĞUM YERİ : BEYTÜŞŞEBAP
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Basın No: ILN02006681