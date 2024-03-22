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Resmi İlanlar T.C. CEYHAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. CEYHAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-03-22 00:00:00 -

T.C. CEYHAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L AN

Sayı :2023/259 Esas
 
18/03/2024

Davacı , FERİDE DORAK ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilmesi istenen Beşir Dorak'ın gaiplik kararı talep edilmiş olmakla; Aşağıda açık kimliği yazılı Beşir Dorak hakkında bilgi ve görgüsü olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde Ceyhan Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/259 esas sayılı dava dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK.nın 33 ve mütakip maddeleri gereğince ilan olunur.  18/03/2024

GAİPLİĞİ İSTENEN:
TC KİMLİK NO : 15205183410
ADI SOYADI : BEŞİR DORAK
BABA ADI : AHMET
ANA ADI : FERİDE
DOĞUM TARİHİ : 17/02/1975
DOĞUM YERİ : BEYTÜŞŞEBAP

#ilangovtr

Basın No: ILN02006681