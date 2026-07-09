T.C. CEYHAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/219 Esas

12.06.2026

Konu : İlan Hk

İ L A N

(Ceyhan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden)

Davacı , AHMET ÖNTEMEL ile Davalılar , AYSUN KANMAZ, AYŞE ERCAN, DURDU YILDIRIM, ERDAL ÖNTEMEL, ERTUĞRUL ÖNTEMEL, FERHAT ÖNTEMEL, GÜLENDER ÖNTEMEL, HAYRİ RECEP ÖNTEMEL, MEHMET FATİH ÖNTEMEL, NEVİN ÖNTEMEL, ÖRCÜN ÇEKER, SAFURE DURAK, SELÇUK MENDERES ÖNTEMEL, SİBEL KIBRISLIGİL, ŞULE ÖNTEMEL, YUSUF TAHA ÖNTEMEL, ZAHİDE ÖNTEMEL, ZEYNEP TUĞBA ÖNTEMEL arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalıların murisi Mehmet Vahit Öntemel arasında düzenlenen Ceyhan 2. Noterliğinin 3 Kasım 1997tarih ve 098871 yevmiye numaralı Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ile davalıların murisi Adana ili Ceyhan ilçesi, Kurtkulağı köyü yeni parsel numarası 162/16 parsel eski parsel numarası Adana ili Ceyhan ilçesi, Kurtkulağı köyü 141 parsel olan taşınmazda adına intikal edecek hisseyi müvekkiline satmayı vaat ettiğini, dava konusu taşınmazın zilyetliğini de davacıya terk ettiğini, satış vaadine konu edinen taşınmaz daha sonra yeni parsel numarası alarak Adana ili Ceyhan ilçesi , Kurtkulağı köyü 162/16Parsel numarasını aldığını, yine bir kısım davalılar ile müvekkili arasında düzenlenen Ceyhan 2 noterliğinin2 Ekim 1997 tarih ve 08944 yevmiye numaralı Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ile ölü Hayri Öntemel varisleri adına davalılardan Gülender Yüksel kendi adına asaleten velayeti altındaki küçük çocukları Mehmet fatih Öntemel ile Ayşe Öntemel' velayeten; Semiha Öntemel, Nevin Öntemel, Ferhat Öntemel, Selçuk Menderes Öntemel ve Ahmet Öntemel'e vekaleten Adana ili Ceyhan ilçesi, Kurtkulağı köyü yeni parsel numarası 162/16 parsel eski parsel numarasının Adana ili Ceyhan ilçesi, Kurtkulağı köyü 141 parsel olan taşınmazda kendi kök murisi olan Hayri Öntemel adına intikal edecek hisseyi müvekkiline satmayı vaat ettiğini, dava konusu taşınmazın müvekkilinin kullanımında ve zilyetliğinde olup; davalıların tapuda tescil ve ferağ işlemlerinin yapılması hususunda gerekli işlemleri yapmadığını belirterek; dava konusu taşınmazda davalılar adına kayıtlı hisselerin iptaline ve müvekkili adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiş, davalı Hayri Recep Öntemel'in yurt içi ve yurt dışı yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olup, HMK'nun 122/1. Fıkrası uyarınca, HMK 129/1 maddesine uygun olarak 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevap verebileceğiniz, iki haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi ibraz etmemeniz halinde HMKnun 128/1. Fıkrası uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMKnun 117/1.fıkrası uyarınca sonradan ileri sürülecek ilk itirazların dinlenmeyeceği hususunun, dava dilekçesi yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02505344