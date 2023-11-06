T.C. CEYHAN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2022/364 Esas

KARAR NO : 2023/119

SANIK : BEKİR PAMUK, Şaban ve Muazzez oğlu, 10/10/1980 Elbistan doğumlu, Kahramanmaraş, Elbistan, İğde nüfusunda kayıtlı. Narlıca Mah. 13 Sok. No:63 Seyhan/ADANA adresinde oturur.



SUÇ : Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık



SUÇ TARİHİ VE YERİ : 26/06/2015 - Ceyhan/ADANA



KARAR TARİHİ : 02/06/2023



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı kararı ile sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nın 142/2-h, 62/1, 58, 53/1 maddeleri gereğince sonuç olarak 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle karar sanığa tebliğ edilemediğinden;



1-)7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



2-)İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer asliye ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ya da tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay temyiz kanun yolu açık olduğu, belirtilen sürede temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 13.10.2023

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Basın No: ILN01924051