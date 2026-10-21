T.C. CEYHAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. CEYHAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/1977 Esas
Davacı tarafından açılan davada ara karar gereği Adana ili Ceyhan İlçesi, Doruk Mahallesi, Cilt No: 39 , Hane No:47'de nüfusa kayıtlı Yılmaz ve Selda'dan olma 22/06/1998 d.lu 15727168018 T.C. kimlik numaralı Funda Şimşek'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle ;
Davacı tarafından açılan davada ara karar gereği Adana ili Ceyhan İlçesi, Doruk Mahallesi, Cilt No: 39 , Hane No:47'da nüfusa kayıtlı Yılmaz ve Selda'dan olma 05/07/1999 d.lu 15706168756 T.C. kimlik numaralı Didem Şimşek'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle ;
Mahkememizce dava dilekçesinde tespit edilebilen sisteme kayıtlı adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebliğin yapılamadığı, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün 10/09/2026 tarihli celsede ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 10/12/2026 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, ''Davacı TMK'nun 644. ve devamı maddeleri gereğince iştirakın feshi davası açmış bulunduğundan tebliğ tarihinden itibaren 8 günlük kesin süre içerisinde taksim davası açmadığınız taktirde iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürüleceği "TENSİP ZAPTININ 5 ve 8 NOLU BENDİNDEKİ HUSUSLAR " ile "'Ön inceleme ve tahkikatın aynı günlü duruşmada yapılacağı hususları'' ihtar ve tebliğ olunur dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02573994