T.C. ÇEŞME İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/591 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/591 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz bilgisi Çeşme İlçesi, Musalla Mahallesi, 5174 ada 4 parselde kayıtlı, 1100,82 m2 büyüklüğünde, Arsa vasıflı taşınmazda bulunan B Blok , 473/1101 arsa paylı, Bodrum + Zemin + 1 Kat (1) bağımsız bölüm numaralı Dubleks Mesken

Kıymet takdirine konu olan Çeşme İlçesi, Musalla Mahallesi, 5174 ada 4 parselde bulunan (1) Bağımsız Bölüm numaralı taşınmaz S.S. ÇEŞME KENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ kapsamında inşa edilen konut sitesinin içinde bulunmaktadır. Site 26/03/2004 tarihli Yapı Ruhsatına istinaden inşa edilmeye başlanılmıştır. Taşınmaz Çeşme İlçesi, Musalla Mahallesi meskun alanı içinde yer almıştır. Yakınlarında Çeşme Otogar, büyük marketler, benzin istasyonları, Çeşme Anadolu Lisesi vardır. Tapu kayıtlarına göre arsanın büyüklüğü 1.100,82 m2 olup A ve B Bloklarından oluşmaktadır. A Blokta ikiz inşa edilmiş 2 adet, B Blokta ise 1 adet dubleks mesken vardır. Arsa kuzey doğudan güney batıya doğru yükselen meyilli arazi yapısına sahiptir. Kıymet takdirine konu olan B Blok (1) Bağımsız Bölüm numaralı mesken, ana taşınmazın batısında konumlanmıştır. Musalla Mahallesi 1080 ve 1085 nolu Sokakların köşesinde yer aldığından görünümü güzel ve ferahtır. Dubleks meskenin etrafı taş duvarlarla çevrili olup duvar kenarında limon selvileri dikili vaziyettedir. 1085 nolu Sokaktan kayrak taşları ile bahçe girişi bulunan taşınmaz bodrum, zemin ve 1 kattan oluşmaktadır. Zemin kattan girişin önü camla kapatılarak kış bahçesi gibi düzenlenmiştir. Zemin katta salon mutfak ile tuvalet, 1 katta ise 3 oda ile banyo tuvalet vardır. Ön cephede balkon terası vardır. Bahçesi meyile görekademelendirilerek çim, çeşitli ağaç türleri dikilmiş, ihtiyaç olacak sebze dikimi yapılabilecek alan düzenlenmiştir.

Adresi : Musalla Mahallesi 1086 Sokak No: 10 Çeşme/ İzmir

Yüzölçümü : 180 m2 (Bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.)

İmar Durumu: Çeşme Belediye Başkanlığının 03/10/2025 tarih ve E-97335617-115.99-138959 sayılı yazısı ekinde bulunan imar durum belgesine göre; İnönü Mahallesi 5174 ada 4 Parsel numaralı taşınmaz; 16.05.2012 Tarih ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler içerisinde kalmamakla birlikte, söz konusu taşınmaz ile ilgili lisanslı kuruluşlar tarafından Belediyemize yapılmış riskli yapı başvurusu bulunmadığı, 26.05.2022 gün 1531 sayılı İzmir 2 nolu Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu kararı gereği Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanında kaldığı, 16.01.2004 gün ve 11026 sayılı kararla onaylanan 1/1000 ölçekli imar planında KONUT alanında kaldığı, Ayrık Nizam TAKS: 0,15 KAKS: 0,30 nispetinde çekme mesafelerine uyularak inşaat yapılabileceği bildirilmiştir.

Kıymeti : 25.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:28

Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:28

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:28

10/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02425553