T.C. ÇEŞME İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/539 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/539 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmazın borçluya ait 1/3 hissesinin satışı yapılacaktır.

A) Tapu Kaydı: Çeşme Tapu Müdürlüğünün 03/10/2025 tarih ve E-97335617-160.02- 17965727 sayılı yazısı ekinde gönderilen tapu kayıtlarına göre; İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi, Yeni Mecidiye Mevkii, 378 ada 11 parsel numaralı, 210,77 m2 yüzölçümlü, Ev ve Arsası vasıflı taşınmaz; 1/ 3 hisse SE*** AL****, (70,26 M2)1/3 hisse SEVİL KOÇ, (70,26 M2) 1/3 hisse ise ELBİRLİĞİ MÜLKİYET halinde

17,56 m2 si A***A***,

26,35 m2 si F*** AK***,

26,35 m2 si O***AK***, adına kayıtlı bulunmaktadır.

Tapu Kaydı üzerinde;

Beyan : 2. Grup Korunması Gereken Taşınmaz Kültür Varlığıdır.

Şerh : Birden fazla icrai ve kamu haczi kaydı vardır.

CİNSİ : Ev ve Arsası

Tespit konusu Alaçatı Mahallesi 378 ada 11 parsel numaralı taşınmaz Alaçatı Mahallesinde kentsel sit alanı ilan edilen eski yerleşim alanı içinde bulunmaktadır. Taşınmazın tarihi özellikleri olduğundan korunması gereken yapı olarak tescillenmiştir. Mahallinde yapılan tespitte, arsa üzerine iki katlı ev bulunduğu görülmüştür. Ancak ev otel olarak düzenlenmiş olup butik otel olarak kullanılmaktadır. 13048 ve 13051 Sokakların kesiştiği köşede konumlanması nedeniyle iki sokağa de cephelidir. Yoğun konut ve butik otel yerleşiminin olduğu mahaldeki taşınmazın arkasında avlu olarak kullanılan boş bir alan bulunmaktadır. Kadastro kayıtlarına göre binanın taban alanı 112,89 m2 olmak üzere toplam kullanım alanı 225,78 m2 dir. 13048 Sokaktan ana giriş kapısından girişte sol tarafta otel malzemelerinin depolandığı bir odanın yanında zemin katta 5, üst katta 5 olmak üzere toplam 10 odası vardır. Odalar standart oda olup içinde banyo tuvalet, televizyon, klima, mini buzdolabı vardır. Alaçatı Mahallesinin ana caddesi olan Atatürk Caddesine 350m, Çeşme-İzmir Otoban bağlantısına 750 m, Çeşme İlçe Merkezine 7,5 Km, en yakın Ilıca plajına doğrudan 2,5 km, mesafededir.

Adresi : Alaçatı Mahallesi 13048 Sokak No: 5 Çeşme/ İzmir

Yüzölçümü : 210,77 m2 Ana taşınamaz m2'si( borçlunun hissesine ait m2 70,26 m2'dir.)

İmar Durumu: Çeşme Belediye Başkanlığının 12/09/2025 tarih ve E-97335617-115.99-136210 sayılı yazısında, taşınmazın 6306 sayılı kanun hükümleri gereğince riskli yapı olmadığını, yazı ekinde gönderilen imar durum belgesinde ise;

1/1000 ÖLÇEKLİ ALAÇATI KENTSEL SİT ALANI KORUMA AMAÇLI İMARPLANINDA YER ALMAKTADIR. İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU TARAFINDAN 2. GRUP KORUNMASIGEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİL EDİLMİŞTİR.

İZMİR 1 NUMRALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NDAN İZİN ALINMADAN; RÖLÖVE RESTORASYON RESTİTİSYON PROJELER ONANMADAN UYGULAMA YAPILAMAZ. -KISMEN YOLDA KALMAKTADIR. YOLA TERK İŞLEMİ YAPILMADAN İNŞAAT RUHSATI DÜZENLENEMEZ. PARSELDE BULUNAN BAHÇE DUVARLARI KORUNACAKTIR. (Bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.)

Kıymeti : 25.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1)03/09/2004 tarih 4055 yevmiye numaralı '2. Grup Korunması Gereken Taşınmaz Kültür Varlığıdır.' beyanı

2) 25/12/2009 tarih 10553 yevmiye numaralı '36.000 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. TAŞINMAZIN TAMAMINDA YILLIK 21.000TL BEDELLE

1101/2010 TARİHİNDE BAŞLAMAK ŞARTIYLA 8 YİL SÜRELİ LEVENT MURAN LEHİNE KİRA ŞERHİ VARDIR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 13:52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 13:52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 13:52

17/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02505372