T.C. ÇEŞME İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/282 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/282 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, ALAÇATI Mahalle/Köy, ÇELİKOĞLU MEVKİİ Mevkii, 4088 Ada, 3 Parsel, 1/16 arsa paylı H blok, Zemin ve 1. Kat 2 Nolu BB Tapu Kaydı: İzmir ili Çeşme ilçesi Alaçatı mahallesi Çelikoğlu Mevkii, 26MI pafta, 4088 Ada, 3 Parsel, 4.244,00m2 yüzölçümlü, '4 adet 3 katlı ikiz bina ve 4 adet 2 katlı ikiz bina ve havuz ve arsası' üzerinde 1/16 arsa paylı H Blok, Zemin ve 1. Kat, 2 no.lu Dubleks Konut nitelikli kat mülkiyetli bağımsız bölümün tam hissesi M*** Ç*** adına kayıtlıdır. Değerlemeye konu gayrimenkul; İzmir İli Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi, 16075 sokak, No:3/6 posta adresli yerde bulunur. Açık tarif olarak; Çeşme, ilçe merkezinden kuzey doğu yönündeki 16075 sokakta konumludur. Taşınmazın bulunduğu bölgede konu taşınmaza benzer nitelikler gösteren orta üst gelir gurupları tarafından mesken amaçlı kullanılan 2 katlı villa tarzı yapılar bulunmaktadır. Taşınmaza, Ilıca Halk Plajı gibi sosyal donatı alanları mevcuttur. Toplu taşıma araçları taşınmazın yakınından geçmektedir. Taşınmaz her türlü altyapı ve belediye hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Keşif günü dava konusu taşınmazı içi görülememiştir. 08/07/2025 tarihli bilirkişi raporundan alınan bilgilere göre; Dış cephesi sıva üzeri boyalı, pencerelerde otomatik panjur mevcuttur. Giriş kapısı ahşap görünümlü çelik kapı, iç hacimde oda zeminleri laminat parke, ıslak hacim zeminleri seramik, iç kapılar panel, pencereler PVC doğrama, merdivenler ahşap kaplı ve cam korkulukludur. Zemin katta salon, Amerikan mutfak, oda ve wc; 1.normal katta 3 oda, ortak banyo, ebeveyn banyo ve balkon yer almakta olup yapılan ölçümlerde toplam kapalı alanı yaklaşık net 115,00m2 brüt 130,00 m2 kullanım alanı olduğu belirtilmiştir.(Bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.)

Adresi : Alaçatı Mahallesi 16075 Sokak Alaçatı Modern Sitesi No:3/6 H Blok Çeşme/İzmir

Yüzölçümü : 115 m2

Arsa Payı : 1/16

İmar Durumu: Çeşme Belediye Başkanlığı tarafından elektronik ortamda yayınlanan imar durum belgesi incelenmiş olup, İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi, 26 L Il pafta, 3604 ada,19 parseldeki taşınmaz 11.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Alaçatı (Merkez) Revizyon Uygulama İmar Planında gelişme konut alanında kalmaktadır. İnşat nizamı ayrık, ön bahçe mesafesi 5.00 metre, yan bahçe mesafesi 3.00metre, TAKS: 0.20 KAKS:0.40 ayrık nizam iki kat olarak belirtilmiştir.

Kıymeti : 26.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:59

05/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02425562