T.C. ÇEŞME İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/592 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/592 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, ÇİFTLİK Mahalle/Köy, pamukova mevkii Mevkii, 6220 Ada, 3 Parsel, Çeşme Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünden dosyaya tevdi edilen 19.06.2025 tarih E-63011753-160.02-16837104 sayılı yazı ekindeki tapu kaydı örneğine göre; İzmir İli, Çeşme İlçesi, Çiftlik Mahallesi, Pamukova Mevkii, 27En pafta, 6220 ada 3 parselde kayıtlı 14.225 metrekare yüzölçümlü ARSA' nitelikli ana taşınmazın; 9616/14225 hissesi YILDIRIM İTHALAT İHRACAT TAAHHÜT VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ, 3598/14225 hissesi MALİYE HAZİNESİ, 1011/14225 hissesi ÇESME BELEDİYESİ adına kayıtlı olup, üzerinde muhtelif hacizler bulunmaktadır. Beyanlar hanesinde; Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinemeyecekleri Alan İçerisinde Kalmaktadır. (14/05/2018 - 4670) DOĞAL SİT-SÜRDÜRÜLEBİLİR. KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANINDA KALMAKTADIR. (11/06/2018 5750)2565 SK 28.Md. Gereği Yabancıların Taşınmaz Mal Edinemeyecekleri ve İzin Almadıkça Kiralayamayacakları Bölge İçerisinde Kalmaktadır. (03/11/2021 - 17841) DOĞAL SİT-SÜRDÜRÜLEBİLİR. KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANINDA KALMAKTADIR. (10/11/2021 - 18360)

İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nden dosyaya tevdi edilen 16.06.2025 tarih E-87077351-160.02(Çeşme)-16802375 sayılı Harita (Plan) Örneği dosyasında görülmüştür.

Satışa konu 27 En pafta 6220 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz; Çiftlik mahallesi Pamukova mevkinde yer almakta olup Çeşme merkeze 8-9km, denize 200m uzaklıktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan taşınmaz, kadastral yola cepheli olup yakın çevresinde konut tarzında seyrek yapılaşmalar bulunmaktadır. Taşınmazın % 2-3 mertebesinde eğimli olduğu, geometrik şekil olarak yamuk formunda olduğu, üzerinde ardıç ağaçları dışında herhangi bir muhdesat bulunmadığı ve deniz manzaralı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz, hava fotoğrafında kırmızı renkle gösterilmiş, keşif mahallini gösteren fotoğraflar aşağıda sunulmuştur:(Bilgilerbilirkişi raporundan alınmıştır.)

YILDIRIM İTHALAT İHRACAT TAAHHÜT VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ'nin 9616/14225 hissesinin satışı yapılacaktır.

Adresi : Çiftlik Mahallesi 6220 Ada 3 Parsel Çeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 14.225 m2

İmar Durumu: Çeşme Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden dosyaya tevdi edilen E-97335617-115.99-126579 sayılı güncel imar durum belgesine göre; İzmir İli, Çeşme İlçesi, Çiftlik Mahallesi'nde tapuda 6220 ada 3 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazı kapsayan alanda, İzmir 2numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 02.07.2021 tarih ve 1237 sayılı kararı ile sit kararları yeniden belirlenmiş ve tescil kararı 27.08.2021 tarih ve 1618497 sayılı Bakanlık (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) makamı Olur'u onanmış ve 29.09.2021 tarih ve 31613 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup söz konusu taşınmaz Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanında kalmaktadır. Onama Kararı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 04.10.2021 tarih ve 1859869 sayılı yazısı ile kurumumuza iletilmiş olup "Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik" Hükümlerinin 5/a Maddesi gereği her ölçekteki planların uygulaması durdurulduğundan İmar Durumu Bilgisi verilememektedir. Söz konusu taşınmazı kapsayan alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Çalışmaları yapılmaktadır. Taşınmaz, 16.05.2012 Tarih ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler içerisinde kalmamakla birlikte, söz konusu taşınmaz ile ilgili lisanslı kuruluşlar tarafından Belediyemize yapılmış riskli yapı başvurusu bulunmamaktadır." olarak belirtilmiştir.

Kıymeti : 48.080.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.

1) "yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak ilan edinemeyecekleri alan içerisinde" 1 14/05/2018 tarih 4670 yevmiye numaralı beyanı

2) doğal sit-sürdürülebilir koruma kontrollü kullanım alanında kalmaktadır. 11/06/2018 tarih 5750 yevmiye numaralı beyan

3)2565 SK 28. Md Gereği Yabancıların Taşınmaz Mal Edinemeyecekleri ve İzin Almadıkça Kiralayamayacakları Bölge İçerisinde Kalmaktadır. 03/11/2021 tarih 17841 Yevmiye numaralı beyam

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 13:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 13:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 13:37

27/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02348716