T.C. ÇEŞME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/203 Esas

DAVALILAR : 1- ESRA YURT Koru Mahallesi 2582 Caddesi Kocatepe No:13 İç Kapı: 6 Çankaya/ ANKARA

2- TAYFUN ŞEN Piri Reis Mah. 269/4 Sk. No:4 İç Kapı No:4 Konak Konak/ İZMİR

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce UYAP sistemindeki adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptını içerir davetiye çıkarılmış olup, çıkartılan tebligatlar adreste bulunmadığınız için iade dönüp, mernis adresiniz de olmadığı için tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Size tebliğ edilen dava dilekçesi ve tensip zaptına tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap vermeniz, aksi takdirde bu hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ve dilekçeler aşaması bittiği takdirde duruşma günü verildiğinde ise duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve Tensip Zaptı tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02082447