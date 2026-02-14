T.C. ÇEŞME 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2025/37 Esas

VASİYETÇİ :NECLA SEDEF

LEHİNE VASİYET YAPILANLAR: 1-SALDIRAY EVREN

2-SEMRAY EVREN

Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tespit edilen adresinize vasiyetname ekli ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 07/05/2026 günü saat: 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

