T.C. ÇEŞME 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO :2024/345

KARAR NO :2026/244

Mahkememizin 16/04/2026 tarih, 2024/345 esas ve 2026/244 karar sayılı ilamı ile şantaj suçundan TCK'nun 107/2. Delaletiyle 107/1. maddesi uyarınca, 62/1, 52/2 maddeleri gereğince 12.500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, yine şantaj suçundan TCK'nun 107/2. Delaletiyle 107/1. maddesi uyarınca, 62/1, 53/1-2-3 maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, Cumhuriyet Savcısı tarafından 29/04/2026 tarihli istinaf başvuru dilekçesi sunularak istinaf edilmiş olup, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi İsmet ve Dilek oğlu, 05/02/1999 Pınarbaşı doğumlu, Kayseri, Pınarbaşı, Kayaaltımah/köy nüfusunda kayıtlı Mehmet Fatih BEDİR tüm aramalara rağmen bulunamamış ve bu nedenle gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince gazetede ilan suretiyle tebliği ile yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren yasal 15 gün içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile ya da zabıt katibince zapta geçirilip hakime onaylattırılacak beyan ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerine istinaf talebinde bulunabileceği, 15 gün içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 13/11/2026

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Basın No: ILN02596881