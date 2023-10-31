T.C. ÇEŞME 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No:2020/225

Karar No: 2021/406

İLANEN TEBLİĞ



Sanık Şeref Sobutay'ın (Oğuz ve Muteber oğlu, 30.11.1967) resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıl 20 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine, Sanık hakkında TCK md 58/6 uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, sanık hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına,



Gerekçeli karar sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Yargıtay İlgili Ceza Dairsi nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01919983