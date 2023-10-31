T.C. ÇEŞME 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2017/749-Ceza Dava Dosyası

İLANEN TEBLİĞ



Çeşme 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/749 esas ve 2022/494 karar sayılı hükmü ile Sanık Muhammed MAMLI'nın (Adil ve Sabiha oğlu, 1984 doğumlu) işlemiş olduğu göçmen kaçakçılığı yapma suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ve 11.660,00 tl adli para cezası ile cezalandırılmasına, hükmolunan adli para cezasının 20 eşit aylık taksit halinde alınmasına, bu taksitlerden bir tanesinin ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının 5275 sayılı Kanun'un 6545 sayılı Kanunla değişik 106/3 maddesi gereğince infazına, hakkında TCK'nun 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına karar verilmiştir. Gerekçeli karar sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01919966