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Resmi İlanlar T.C. ÇERMİK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ÇERMİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-06-12 00:01:00 -

T.C. ÇERMİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/217 Esas

31/05/2024

Konu : ilan

    Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

     Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen YUNUS SUSAM gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.  31/05/2024

GAİP

TC KİMLİK NO            : 28060520856
ADI SOYADI                : YUNUS SUSAM
BABA ADI                    : FİKRET
ANA ADI                      : HANİFE
DOĞUM TARİHİ          : 11/06/1992
DOĞUM YERİ             : ÇERMİK
İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr

Basın No: ILN02046518