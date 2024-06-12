T.C. ÇERMİK SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-06-12 00:01:00 -
T.C. ÇERMİK SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2023/217 Esas
31/05/2024
Konu : ilan
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen YUNUS SUSAM gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 31/05/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 28060520856
ADI SOYADI : YUNUS SUSAM
BABA ADI : FİKRET
ANA ADI : HANİFE
DOĞUM TARİHİ : 11/06/1992
DOĞUM YERİ : ÇERMİK
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr
Basın No: ILN02046518