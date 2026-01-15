T.C. ÇERKEŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN METNİ

08/01/2026

ESASNO : 2025/643

DAVACI : DURSUN BULUT- TC NO: 32131287838

VEKİLİ : AV. HÜSEYİN DOĞAN BERÇİN

MİRAS BIRAKAN :EMİNE ÇAVDAR (TC NO: 32230284554)

Çerkeş Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/643 Esas sayılı dosyasında davacı vekili tarafından muris Çankırı ili Çerkeş ilçesi Dağçukurören köyüCilt No: 23, Hane No: 13, Bsn No: 7'da nüfusa kayıtlı Mehmet ve Şerife' kızı Çorba 01/07/1872 d.lu 32230284554 TC kimlik numaralı Emine ÇAVDAR'ın 01/03/1951 tarihinde vefat ettiği, adı geçenin nüfus kayıtlarında mirasçısının bulunmadığı anlaşıldığından;

TMK. 594. Maddesinde belirtilen "miras bırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı, veya mirasçılarının tamamı bilinmiyorsa Sulh Hakimi uygun araçlarla bir ay ara ile iki defa ilan yapıp hak sahiplerini son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır" hükmü uyarınca;

Adı geçen miras bırakanın vefatı nedeniyle mirasçılarının Çerkeş Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/643 Esas numarasında mirasçı olduklarından bildirmeleri için mahkememize müracatı ilan ve tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02380777