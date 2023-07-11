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Resmi İlanlar T.C. ÇEKEREK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ÇEKEREK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-07-11 00:01:00 -

T.C. ÇEKEREK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/161 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , ARZI YILMAZ, DİLBER AKYÜZ, DÖNDÜ ERTAŞ, FADİK BULUT, FATMA HASBOLAT, HABİBE KABLAN, HANIM GÜMÜŞ, HATİCE BOLAT, MURAT BULUT arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Aşağıda yeri ve özellikleri yazılı taşınmazın bedelinin tespiti ile kayıt maliklerine ödenmesine, taşınmazın davacı kurum adına tesciline karar verilmesi talep edilmekle;

  1. Kamulaştırma işlemine karşı ilan ve tebliğden itibaren 30 gün içinde idare yargıda iptal ve veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

  2. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne YÖNELTİLMESİNE,

  3. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idare yargıda iptal davası açan davalının dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı aldığını belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın tamamının kamulaştırma yapan kurum adına tescil edileceği,

  4. Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C Ziraat bankası Çekerek Şubesine yatırılacağı,

Dava konusu malın değerine ilişkin tüm savunma ve kanıtları tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, duruşma gününün 15/08/2023 tarihi olduğu hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi gereğince İLAN olunur. 05/07/2023

DAVA KONUSU PARSEL
Yozgat İli Çekerek İlçesi FAKIDAĞI Mah/Köy 101/765Ada Parsel		 TAŞINMAZIN ALANI
1396,17-		 KAMULAŞTIRILAN ALAN
1279,27-m²

#ilangovtr

Basın No: ILN01856710