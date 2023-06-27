T.C. ÇEKEREK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/144 Esas



19/06/2023



KAMULAŞTIRMA İLAN TUTANAĞI



Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, ADELİ AKTAŞ, ÇİÇEK AKTAŞ, GÜLKIZ AKTAŞ, METİN AKTAŞ, SELDA ERDEM, SERDAR AKTAŞ, SİNAN AKTAŞ, YETER AKTAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;



Davalılar, ADELİ AKTAŞ, ÇİÇEK AKTAŞ, GÜLKIZ AKTAŞ, METİN AKTAŞ, SELDA ERDEM, SERDAR AKTAŞ, SİNAN AKTAŞ, YETER AKTAŞ'ın maliki, bulunduğu yer, malik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m² miktarındaki kısmı davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından Yozgat ili Çekerek İlçe Kalederesi Köyü Yoncalı Mevkii 152 ada 16 Parsel Sayılı Taşınmazın Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün projesi nedeni ile kamulaştırılması amacı ile 2942. Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince kamulaştırıldığı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet kamulaştırması alanlarının Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü adına tescil edileceği ilanın tebliğ tarihinden itibarin 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Çekerek Yozgat Şubesine yatırılacağı aşağıdaki esas numarası belirtilen dosya ilan olunur. 19/06/2023



KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZ



2023/144 Esas no İli Yozgat ili Çekerek İlçe Kalederesi Köyü Yoncalı Mevkii 152 ada 16 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılan alan olan 2.130,21 m² lik kısım, maliki davalılar, ADELİ AKTAŞ, ÇİÇEK AKTAŞ, GÜLKIZ AKTAŞ, METİN AKTAŞ, SELDA ERDEM, SERDAR AKTAŞ, SİNAN AKTAŞ, YETER AKTAŞ.

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Basın No: ILN01850069