T.C. ÇAYKARA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2021/593 Esas

İLAN METNİ

Davacı Emine Baygın ile davalılar Abdülmecit Mustafa Başal, Ayşe Uluç, Meryem Fatima Başal, Muharrem Mehmet Başal, Osman Hüseyin Başal, Sarah Leyla Başal arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası karara çıkmış olup;

Davalılardan Abdulmecit ve Hildegard Jutta Ursula Adelgunde'den olma; 08/01/1980 d.lu Abdülmecit Mustafa Başal, 09/03/1981 d.lu Muharrem Mehmet Başal, 14/12/1978 d.lu Osman Hüseyin Başal, 07/10/1977 d.lu Sarah Leyla Başal'ın bilinen adreslerine çıkartılan tebligatların iade edildiği ve tebliğe elverişli adresleri tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendilerine gerekçeli karar evrakı tebliğinin ilan yoluyla yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Davacı Emine Baygın tarafından açılan davanın KABULÜ ile; Trabzon İli Dernekpazarı İlçesi Zincirlitaş Mahallesi 127 ada 29 parsel sayılı taşınmazın umum arasında yapılacak açık artırma ile satılarak bu taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE karar verilmiş olup iş bu gerekçeli karar evrakının ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, davalıların bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde istinaf dilekçelerini ibraz etmesi gerektiği ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02006867