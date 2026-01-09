T.C. ÇAYKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TENSİP ZAPTI



Dosya No: 2024/13 Ort. Gid. Satış

ÇAKKARA SULH HUKUK MAHKEMESİ (SATIŞ MEMURLUĞU) 'DAN

İLANEN TEBLİGAT

Adresi tespit edilemeyen ve en son adresleri/ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ olan ve tebligat yapılamayan 1-) HİSSEDAR:OSMAN HÜSEYİN BAŞAL.T.C. Kimlik No : 293*****716,A******* ve Hil********* 'dan olma.14/12/1978 doğumlu. Trabzon İli Dernikpazarı İlçesi Zincirlitaş mahallesi nüfusuna kayıtlı. 2-) HİSSEDAR:ABDULMECİT MUSTAFABAŞAL.T.C. Kimlik No : 293*****870,A******* ve Hil********* 'dan olma. 08/01/1980 doğumlu. Trabzon İliDernekpazarı İlçesi Zincirlitaş mahallesi nüfusuna kayıtlı. 3-) HİSSEDAR :MERYEM FATİMA BAŞAL.T.C. Kimlik No : 292*****040,A******* ve Hil********* 'dan olma.18/07/1976doğumlu. 4-)HİSSEDAR SARAH LEYLA BAŞAL. T.C. Kimlik No: 293*******3652.Trabzon İli Dernekpazarı İlçesi Zincirlitaş mahallesi nüfusuna kayıtlı. A******* ve Hil********* 'dan olma.07/10/1977doğumlu.

Trabzon İli Dernekpazarı İlçesi Zincirlitaş Mahallesi Mezreler Mevkii 127 ada 29 nolu parsel taşınmazın 1. İhale başlangıç tarih ve saati 20/02/2026 saat 10:15, ihale bitiş tarih ve saati 27/02/2026 saat 10:15, 2. İhale başlangıç tarih ve saati : 20/03/2026 saat 10:15, bitiş tarih ve saati : 27/03/2026 saat 10:15 olarak belirlenmiştir. Artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilmekte olup;

İş bu satış ilanında belirtilen özellikleri ile taşınmazın ihalesinin belirtilen tarih ve saatlerde yapılacağı ile Tebligat kanununun(Teb. Kan. Madde 28 vs..) ilgili maddeleri gereğince satış ilanı yukarıda adı soyadı yazılı şahısların tebliğe yarar adresinin meçhul olması nedeniyle yapılmıştır. İş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün içinde tebliğ edilmiş sayılır (İİK m.114 ve m.126)

