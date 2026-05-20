T.C. ÇAYELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO :2026/4 TEKERE

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Tereke davası nedeniyle;

TMK'nun 620 ve 621.maddeleri gereğince, Rize ili Çayeli ilçesi Çilingir Köyü Cilt N:21, Hane N:13 BSN:36, T.C.N:15167783772'de nüfusa kayıtlı Müteveffa Gürbüz Kantar'ın mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil) ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde; Mahkememizin yukarıda dosya numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur. 13/05/2026

