T.C. ÇAYCUMA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/345 Esas

DAVALI : HANİFE ÇAVUŞ - T.C. 63232349934

Davacı kurum TEDAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Zonguldak ili hudutları dahilinde yer alan Çaycuma TM-Himmetoğlu TRT DM ENH güzergahında kalan ve 2942 Sayılı Yasanın 27. Maddesine göre acele kamulaştırması yapılan Çaycuma İlçesi Karamusa mahallesi 127 ada 19 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 34,84 m²lik irtifak alan üzerinde davalıların hissesi oranında kamulaştırma bedelinin yine aynı yasanın 10.maddesine göre tespiti ve hüküm altına alınan bedelinin ( bu bedeli kabul anlamına gelmemek üzere) acele kamulaştırma davasında tespit edilen ve davalılar adına bankaya yatırılan bedelden eksik olması halinde aradaki bu farkın acele kamulaştırma dosyasının kararı tarihi olan 18/03/2021 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya iadesine ve davalının hissesi oranında kamulaştırma bedeli karşılığı olarak 2942 Sayılı Kanun 10. maddesi uyarınca davacı kurum Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

28/05/2025 tarihli fen ve bilirkişi raporunda Hanife Çavuş'un hisse oranı 450/9600 olarak tespit edilerek hissesine karşılık kamulaştırma bedeli 60,64 TL olarak tespit edilmiştir.

Güncel taraf listesine göre yeniden ek rapor aldırılmış ve 03/04/2026 tarihli bilirkişi ek raporunda Hanife Çavuş'un hisse oranı 2/32 olarak tespit edilerek hissesine karşılık kamulaştırma bedeli 80,86 TL olarak tespit edilmiştir.

Toplam kamulaştırma bedeli 1.293,70 TL olarak tespit edilmiştir.

Duruşma Günü: 10/11/2026 günü saat: 09:00 olarak belirlenmiş olup;

İş bu ilanın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde davaya cevap vermeniz, HMK.317-318.Mad gereğince2 HAFTALIK KESİN süre içinde tüm delillerini bildirmeniz hususu ve yine iş bu ilanın tebliğinden itibaren iki hafta içinde bilirkişi raporuna itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız tarafınıza ihtar ve tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02496359