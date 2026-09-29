T.C. ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO : 2024/967 Esas

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı dava dilekçesinde özetle; Çaycuma İlçesi Kalafatlı köyü 136 Ada 25 parselin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapusunun hazine adına tescilini talep ve dava ettiği tüm araştırmalara rağmen davalı tarafın adresinin tespit edilemediği, davalı tarafa tebligatın yapılamadığı anlaşılmış olup, ilanen tebligata karar verilmiş olmakla 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ile 31 maddeleri gereğince adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 30/09/2026 günü saat: 09.00'te mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz( Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceği) aksi taktirde HMK 147/2 maddesi gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunup karar verileceği ve iş bu dava dilekçesi ve duruşma gününün ilan gününden itibaren 15 gün sonrasında tebliğin yapılmış sayılacağı( 2942 Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirebileceği) hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02556534