T.C. ÇAYCUMA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ 2023/1645 Çayır köyü Koca Düz 108 18 Tarla 338,65 m2 Selahattin Yıldırım Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu, Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki, Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1625 Çayır köyü Çöle Yanı 137 4 Tarla 965,14 m2 Rukiye Aytaş - - 2023/1521 Çayır köyü Hokuf 417 3 Tarla 220,89 m2 Eşref Yıldırım, Cevat Yıldırım, Mehtap Kulaklı, Serap Ünal, Murat Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Vedat Yıldırım, Havva Yıldırım - - 2023/1577 Çayır köyü Koca Düz 108 26 Bahçe 109,84 m2 Faik Yılmaz - - 2023/1555 Çayır köyü Koca Bostan 109 24 Bahçe 74,10 m2 Muhterem Demir, Hanife Yıldırım, Ramazan Yıldırım, Münevver Ekici, Yıldız Özdemir, Emrem Yıldırım, Feride Dalkılıç - - 2023/1671 Çayır köyü Celiköyü 355 1 Tarla 1.847,67 m2 Murat Acar, Nizamettin Acar, Cemalettin Acar, Musa Acar, Şahizer Acar, Dursun Acar, Hanım Acar, Sevim Acar - - 2023/1591 Çayır köyü Çöle Yanı 137 19 Tarla 8.245,58 m2 Ali Özdemir - - 2023/1701 Çayır köyü Celiköyü 354 11 Tarla 457,08 m2 Havva Özkan, Hayriye Bozkuş, Emine Oruç, Raziye Kaymak, Aysun Girgin, Mehmet Acar, Nazile Acar, Kerim Acar, Döndü Acar, Melihat Acar, Halit Acar, Sinan Acar - - 2023/1557 Çayır köyü Çöle Yanı 137 20 Tarla 1.610,27 m2 Cemal Özdemir, Mesut Özdemir, Mehmet Özdemir, Cemile Demir, Celal Özdemir, Melahat Kurt, Kadriye Dindar, Hatice Özdemir - - 2023/1687 Çayır köyü Celiköyü 354 16 Tarla 5.411,55 m2 Havva Özkan, Hayriye Bozkuş, Emine Oruç, Raziye Kaymak, Aysun Girgin - - 2023/1511 Çayır köyü Koca Düz 108 17 Tarla 1.427,44 m2 Selahattin Yıldırım - - 2023/1551 Çayır köyü Çöle Yanı 137 7 Tarla 1.067,32 m2 Rıza Kapsuk - - 2023/1587 Çayır köyü Çöle Yanı 137 1 Tarla 3.186,34 m2 Mustafa Kapsuk - - 2023/1550 Çayır köyü Koca Bostan 109 29 Bahçe 2.013,05 m2 Hasan Yıldırım - - 2023/1537 Çayır köyü Koca Düz 108 34 Bahçe 451,20 m2 Emine Başoğul - - 2023/1595 Çayır köyü Ahlat Çayır 153 15 Tarla 1.101,36 m2 Nihat Oruç, Yusuf Oruç, Nazikar Oruç - - 2023/1651 Çayır köyü Koca Düz 108 19 Tarla 251,82 m2 Ramazan Kapucu, Nazikar Çakar, Celal Kapucu, Kemal Kapucu, Durkadın Kapucu - - 2023/1597 Çayır köyü Tekerek 275 2 Tarla 921,39 m2 Nevin Özdinç - - 2023/1605 Çayır köyü Tekerek 273 1 Tarla 952,92 m2 Nevin Özdinç - - 2023/1611 Çayır köyü Koyungölü 418 9 Tarla 1.743,92 m2 Şaban Biçer - - 2023/1615 Çayır köyü Kestanelik 138 17 Tarla 800,45 m2 Halit Derin - - 2023/1655 Çayır köyü Göçler 343 1 Bahçe 570,47 m2 Zahire Çimen, Nazmiye Çimen, Ahmet Çimen, Selatin Çimen, Hüseyin Çimen - - 2023/1627 Çayır köyü Ahlat Çayırı 153 11 Tarla 1.624,34 m2 Murat Çakar - - 2023/1647 Çayır köyü Koca Düz 108 21 Tarla 1.575,55 m2 Dursun Dindar - - 2023/1565 Çayır köyü Koca Bostan 109 28 Bahçe 96,15 m2 Nazım Dindar - - 2023/1570 Çayır köyü Koca Bostan 109 22 Bahçe 136,55 m2 Mustafa Çınar - - 2023/1497 Çayır köyü Koca Düz 108 45 Bahçe 1.678,54 m2 Ramazan Kapsuk, Cevdet Kapsuk, Ayşe Demircioğlu, Hayri Kapsuk, Sevim Karaalp, Hakkı Kapsuk, Recep Kapsuk, Nevim Dalkılıç, Fatma Kapsuk - - 2023/1505 Çayır köyü Çöle Yanı 137 8 Tarla 2.125,74 m2 Emine Dalkılıç, Durmuş Dalkılıç, Rıza Dalkılıç, Bircan Dalkılıç - - 2023/1507 Çayır köyü Tekerek 272 2 Tarla 7.783,62 m2 Adem Demir - - 2023/1510 Çayır köyü Koca Düz 108 37 Bahçe 85,24 m2 Ramazan Tekinalp - - 2023/1531 Çayır köyü Mağrabaşı 420 2 Tarla 5.658,61 m2 Yenisoft Yazılım Donanım ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - - 2023/1535 Çayır köyü Hokuf 417 4 Tarla 260,14 m2 Mehmet Özdinç, Hüseyin Özdinç - - 2023/1665 Çayır köyü Türbe 317 5 Üç Katlı Kargir ev iki adet kargir ahır ve bahçesi 2.942,19 m2 Kerim Özdinç - - 2023/1707 Çayır köyü Ahlat Çayırı 153 19 Tarla 356,64 m2 İzzet Çakar - - 2023/1717 Çayır köyü Ahlat Çayırı 153 12 Tarla 1.540,31 m2 İzzet Çakar - - 2023/1721 Çayır köyü Koyungölü 418 13 Tarla 2.405,36 m2 Mehmet Demir - - 2023/1725 Çayır köyü Göçler 344 1 Tarla 528,49 m2 Lütfiye Çimen, Baki Çimen, Fatime Çimen, Recep Çimen, Hava Çimen, İsmet Çimen, Nurayda Çimen - - 2023/1675 Çayır köyü Celiköyü 354 15 Tarla 9.684,26 m2 Cemil Ergün, Hüseyin Ergün, Tahsin Ergün, Hacer Ergün, Seyfullah Ergün, Abdullah Ergün, Ayşe Ergün, Hayri Ergün, Gülhizar Ergün, Hatice Ergün - - 2023/1710 Çayır köyü Ahlat Çayırı 153 13 Tarla 1.633,67 m2 Selahattin Oruç - - 2023/1575 Çayır köyü Koca Bostan 109 20 Bahçe 20,68 m2 Nazif Derin - - 2023/1667 Çayır köyü Hokuf 417 2 Tarla 356,90 m2 Halit Aytaş, Mehmet Aytaş, Ramazan Aytaş, Recep Aytaş, Talip Aytaş - - 2023/1500 Çayır köyü Koca Düz 108 39 Bahçe 293,59 m2 Nazif Derin - - 2023/1561 Çayır köyü Koca Düz 108 32 Bahçe 179,03 m2 Faik Yılmaz, Hacer Kara, Baki Yılmaz, Bayram Yılmaz, Ayşe Yılmaz - - 2023/1527 Çayır köyü Koca Düz 108 15 Bahçe 238,17 m2 Eşref Yıldırım - - 2023/1695 Çayır köyü Sıra Meşeler 271 37 Tarla 3.436,02 m2 Adem Demir - - 2023/1700 Çayır köyü Celiköyü 354 12 Tarla 614,38 m2 Murat Acar - -

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Basın No: ILN02017714