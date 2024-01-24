T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|ESAS NO
|BULUNDUĞU YER
|MEVKİİ
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|MALİKİN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|2023/1344
|Esenyurt köyü
|Gali
|139
|3
|Tarla
|5.111,55 m²
|SELAHATTİN ACAR
RIZA FİLİZ
KADRİYE KARACA
RECEP FİLİZ
HAYRİ FİLİZ
ALİ FİLİZ
SAİT FİLİZ
MEVLÜT FİLİZ
SAİT ACAR
EMRİYE ACAR
ASİYE YALÇIN
ALAATTİN ACAR
FATMA BÖLÜKBAŞOĞLU
HASAN ACAR
MERYEM BEKTAŞ
NERMAN KOÇ
HÜSEYİN ACAR
HAYRİYE TEPEBAŞI
İSMAİL ACAR
BEHİYE GÜLSER
NESLİHAN ACAR
SELAHATTİN ACAR
EMİNE ACAR
MEHMET ACAR
AYŞE ÜZÜLMEZ
ŞERAFETTİN ACAR
NEVİM ACAR
EMİNE ACAR
EMEL ACAR
NEŞE ACAR
UFUK ACAR
KADRİYE ACAR
ŞERİFE KORKMAZ
FATMA KORKMAZ
HATİCE ACAR
İLYAS ACAR
MUSTAFA ACAR
MUHİTTİN ACAR
MERYEM ACAR
HALİL ACAR
HAYRİYE KABACI
ALİM ACAR
İNAYET DURKUT
HASAN ACAR
EMİNE ÖZDEMİR
ALİ ACAR
CELAL ACAR
ŞERİFE ACAR
DERYA ACAR
ŞAFAK ACAR
MAŞİDE YILMAZ
ŞENER ACAR
CEVDET ACAR
NEVZAT ACAR
CELAL AYDOĞMUŞ
BİLAL AYDOĞMUŞ
KEMAL AYDOĞMUŞ
KADIN EVCİN
FEHMİ BATTAL
HÜSEYİN BATTAL
NERMİN ÜZÜLMEZ
ŞEVKET ACAR
İRFAN ACAR
ŞENGÜL KABACI
HACER FİLİZ
HASAN FİLİZ
ŞEREF FİLİZ
NİZAMETTİN FİLİZ
AYŞE ACAR
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1328
|Esenyurt köyü
|Kütüklü Başı
Gali
Gali
|138
138
138
|58
65
67
|Tarla
Tarla
Tarla
|1.179,55 m²
523,79 m²
222,80 m²
|RIZA FİLİZ
KADRİYE KARACA
RECEP FİLİZ
HAYRİ FİLİZ
ALİ FİLİZ
SAİT FİLİZ
MEVLÜT FİLİZ
SAİT ACAR
EMRİYE ACAR
ASİYE YALÇIN
ALAATTİN ACAR
SELAHATTİN ACAR
FATMA BÖLÜKBAŞOĞLU
HASAN ACAR
MERYEM BEKTAŞ
MERMAN KOÇ
HÜSEYİN ACAR
HAYRİYE TEPEBAŞI
İSMAİL ACAR
BEHİYE GÜLSER
NESLİHAN ACAR
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1378
|Aşağı İhsaniye Köyü
|Köy içi
|122
|3
|Tarla
|4.459,42 m²
|GÜLÜMSER ÜLGEN
RUHİ SENİH ÜLGEN
SERTAÇ ÜLGEN
SERHAT ÜLGEN
SİNAN ÜLGEN
SEMİH ÜLGEN
SEVİM ÜLGEN
FATİME SÜREYYA ÜLGEN
SAİME ÜLGEN
SELDA ÜLGEN
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1388
|Gökçeler Köyü
|Pürlen
|119
|29
|Tarla
|2.524,18 m²
|CAFER TAYYAR AKSU
SELMA KABAKCI
FETİYE UZUN
NERİMAN DEMİRCAN
NURAY YOL
CEMAL UZUN
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1392
|Gökçeler Köyü
|Pürlen
|119
|30
|Tarla
|2.319,75 m²
|ABDULKADİR UZUN
GÖKSAN UZUN
NİMET UZUN
ZUHAL TIĞLI
SERPİL ÜLKERİ
CAFER TAYYAR AKSU
SELMA KABAKCI
NURAY YOL
NERİMAN DEMİRCAN
FETİYE UZUN
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1280
|Esenyurt Köyü
|Kütüklü başı
|138
|19
|Tarla
|13.987,29 m²
|ŞEREF KABACI
AYŞE GÜMÜŞ
BAHRİ KABACI
HABİBE KABACI
NİYAZİ KABACI
İZZET KABACI
SULTAN SAVAŞ
SÜLEYMAN KABACI
NEVZAT KABACI
ERCAN KABACI
MİHRİYE KABACI
FATMA ARSLAN
SADULLAH KABACI
EMRULLAH KABACI
HAYRİYE DEMİRAY
ZEYNEP KABACI
SEBAHATTİN KABACI
HAKKI KABACI
BEHİCE ACAR
PAKİZE ACAR
BİROL KABACI
MUSTAFA ŞENER
ADNAN ŞENER
NAZİFE DURMUŞ
MUHSİNE ERSOY
FATMA DURMUŞ
FERİDE BORA
GÜLTEN ORTAK
NAZMİ KABACI
NURİTTİN BORA
ZEKİ BORA
NURSEN BORA
GÜLŞEN HALATCI
ZEKAYİ BORA
BAKİ KABACI
BATIKAN KABACI
BATUHAN KABACI
HASAN KABACI
KEMAL KABACI
NURDAN YAVUZ
AYŞE GÖKÇE
HÜSEYİN KABACI
AYFER KABACI
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1288
|ESENYURT Köyü
|Kütüklü Başı
|138
|22
|TARLA
|1.493,10 m²
|MEHMET BOZKURT
AHMET ÜZÜLMEZ
HANIM ÖZÇELİK
BORA ÜZÜLMEZ
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1318
|Esenyurt Köyü
|Gali
|140
|7
|Tarla
|9.946,67 m²
|NAİL TURAN
ŞAHİZAR TAŞPINAR
EŞREF ÜZÜLMEZ
MÜKERREM ÜZÜLMEZ
KEZBAN AKBAL
EMBİYE ÜZÜLMEZ
AHMET TAN
HASAN ÜZÜLMEZ
İSA ÜZÜLMEZ
ŞENAY BIÇAKCIOĞLU
MUSA ÜZÜLMEZ
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.