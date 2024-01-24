T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ 2023/1344 Esenyurt köyü Gali 139 3 Tarla 5.111,55 m² SELAHATTİN ACAR

RIZA FİLİZ

KADRİYE KARACA

RECEP FİLİZ

HAYRİ FİLİZ

ALİ FİLİZ

SAİT FİLİZ

MEVLÜT FİLİZ

SAİT ACAR

EMRİYE ACAR

ASİYE YALÇIN

ALAATTİN ACAR

FATMA BÖLÜKBAŞOĞLU

HASAN ACAR

MERYEM BEKTAŞ

NERMAN KOÇ

HÜSEYİN ACAR

HAYRİYE TEPEBAŞI

İSMAİL ACAR

BEHİYE GÜLSER

NESLİHAN ACAR

SELAHATTİN ACAR

EMİNE ACAR

MEHMET ACAR

AYŞE ÜZÜLMEZ

ŞERAFETTİN ACAR

NEVİM ACAR

EMİNE ACAR

EMEL ACAR

NEŞE ACAR

UFUK ACAR

KADRİYE ACAR

ŞERİFE KORKMAZ

FATMA KORKMAZ

HATİCE ACAR

İLYAS ACAR

MUSTAFA ACAR

MUHİTTİN ACAR

MERYEM ACAR

HALİL ACAR

HAYRİYE KABACI

ALİM ACAR

İNAYET DURKUT

HASAN ACAR

EMİNE ÖZDEMİR

ALİ ACAR

CELAL ACAR

ŞERİFE ACAR

DERYA ACAR

ŞAFAK ACAR

MAŞİDE YILMAZ

ŞENER ACAR

CEVDET ACAR

NEVZAT ACAR

CELAL AYDOĞMUŞ

BİLAL AYDOĞMUŞ

KEMAL AYDOĞMUŞ

KADIN EVCİN

FEHMİ BATTAL

HÜSEYİN BATTAL

NERMİN ÜZÜLMEZ

ŞEVKET ACAR

İRFAN ACAR

ŞENGÜL KABACI

HACER FİLİZ

HASAN FİLİZ

ŞEREF FİLİZ

NİZAMETTİN FİLİZ

AYŞE ACAR BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1328 Esenyurt köyü Kütüklü Başı

Gali

Gali 138

138

138 58

65

67 Tarla

Tarla

Tarla 1.179,55 m²

523,79 m²

222,80 m² RIZA FİLİZ

KADRİYE KARACA

RECEP FİLİZ

HAYRİ FİLİZ

ALİ FİLİZ

SAİT FİLİZ

MEVLÜT FİLİZ

SAİT ACAR

EMRİYE ACAR

ASİYE YALÇIN

ALAATTİN ACAR

SELAHATTİN ACAR

FATMA BÖLÜKBAŞOĞLU

HASAN ACAR

MERYEM BEKTAŞ

MERMAN KOÇ

HÜSEYİN ACAR

HAYRİYE TEPEBAŞI

İSMAİL ACAR

BEHİYE GÜLSER

NESLİHAN ACAR BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1378 Aşağı İhsaniye Köyü Köy içi 122 3 Tarla 4.459,42 m² GÜLÜMSER ÜLGEN

RUHİ SENİH ÜLGEN

SERTAÇ ÜLGEN

SERHAT ÜLGEN

SİNAN ÜLGEN

SEMİH ÜLGEN

SEVİM ÜLGEN

FATİME SÜREYYA ÜLGEN

SAİME ÜLGEN

SELDA ÜLGEN BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1388 Gökçeler Köyü Pürlen 119 29 Tarla 2.524,18 m² CAFER TAYYAR AKSU

SELMA KABAKCI

FETİYE UZUN

NERİMAN DEMİRCAN

NURAY YOL

CEMAL UZUN BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1392 Gökçeler Köyü Pürlen 119 30 Tarla 2.319,75 m² ABDULKADİR UZUN

GÖKSAN UZUN

NİMET UZUN

ZUHAL TIĞLI

SERPİL ÜLKERİ

CAFER TAYYAR AKSU

SELMA KABAKCI

NURAY YOL

NERİMAN DEMİRCAN

FETİYE UZUN BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1280 Esenyurt Köyü Kütüklü başı 138 19 Tarla 13.987,29 m² ŞEREF KABACI

AYŞE GÜMÜŞ

BAHRİ KABACI

HABİBE KABACI

NİYAZİ KABACI

İZZET KABACI

SULTAN SAVAŞ

SÜLEYMAN KABACI

NEVZAT KABACI

ERCAN KABACI

MİHRİYE KABACI

FATMA ARSLAN

SADULLAH KABACI

EMRULLAH KABACI

HAYRİYE DEMİRAY

ZEYNEP KABACI

SEBAHATTİN KABACI

HAKKI KABACI

BEHİCE ACAR

PAKİZE ACAR

BİROL KABACI

MUSTAFA ŞENER

ADNAN ŞENER

NAZİFE DURMUŞ

MUHSİNE ERSOY

FATMA DURMUŞ

FERİDE BORA

GÜLTEN ORTAK

NAZMİ KABACI

NURİTTİN BORA

ZEKİ BORA

NURSEN BORA

GÜLŞEN HALATCI

ZEKAYİ BORA

BAKİ KABACI

BATIKAN KABACI

BATUHAN KABACI

HASAN KABACI

KEMAL KABACI

NURDAN YAVUZ

AYŞE GÖKÇE

HÜSEYİN KABACI

AYFER KABACI BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1288 ESENYURT Köyü Kütüklü Başı 138 22 TARLA 1.493,10 m² MEHMET BOZKURT

AHMET ÜZÜLMEZ

HANIM ÖZÇELİK

BORA ÜZÜLMEZ BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1318 Esenyurt Köyü Gali 140 7 Tarla 9.946,67 m² NAİL TURAN

ŞAHİZAR TAŞPINAR

EŞREF ÜZÜLMEZ

MÜKERREM ÜZÜLMEZ

KEZBAN AKBAL

EMBİYE ÜZÜLMEZ

AHMET TAN

HASAN ÜZÜLMEZ

İSA ÜZÜLMEZ

ŞENAY BIÇAKCIOĞLU

MUSA ÜZÜLMEZ BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

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Basın No: ILN01971548