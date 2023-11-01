T.C. ÇATALCA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/832 Esas

DAVALI : HÜLYA YATMAN -NURİTTİN ve NEVİM kızı, 15/02/1972 doğumlu,



DURUŞMA TARİHİ : 15/12/2023 tarih saat: 10:05'da



Davacı , DAVUT BEYAZ vekili Av.MEHMET AKDOĞAN tarafından davalılar aleyhine açılmış olan ortaklığın giderilmesi davasında, tarafların müşterek maliki olduğu İstanbul İli Çatalca İlçesi Çakıl Mahallesi 110 ada 41 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talebinde bulunulmuştur. Araştırmalara rağmen kendisine ve adresine ulaşılamayan Davalı Hülya Yatman,



HMK. 317. maddesi gereği, dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren iki hafta kesin süre içinde davaya cevap verebileceği, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, HMK 318 ve129/2 maddeleri gereği, ilanen tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde tüm delillerini ve cevaplarını açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; elinde bulunan belgeleri asıllarıyla birlikte davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamaları ve adresleriyle birlikte tanık dahil tüm delillerini ibraz etmeniz, aksi halde delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacağı ve HMK. 139 maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapması, 15/12/2023 günü saat: 10:05'da duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve karşı tarafın muvafakatı olmadan iddia ve savunmasının genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve duruşmaya geçerli mazeret bildirmeksizin bizzat hazır bulunmadığı ve bir vekil (Avukat) ile de temsil edilmediği taktirde, yargılamaya gıyabında devam olunacağı ve karar verileceği" ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01920761