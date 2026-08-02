T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ
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T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2026/24 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/24 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.800.000,00 TL
|1
|Taşıt
|Satışa Konu; 34 ZC 8464 Plaka numaralı, ISUZU Markalı, NPR3D Tipli, 498654 Motor No'lu, NNANSR6HL02000178 Şasi No'lu 2017 Model, Beyaz renkli, Dizel yakıtı, Kamyon cinsli aracın TAM HİSSESİ satılacaktır. Yapılan kontrollerde aracın kaportasında noktasal çizikler, ön sol yan sinyal lambası kırık, Arka saç kasa metal aksamlarında paslar mevcuttur. Konu aracın iç döşemesi iyi ve temiz, ön konsol yerinde temiz, motor ve şanzıman yerindedir. Aracın ruhsatı yoktur. Kapıları kapalıdır. SBM kayıtlarında geçmiş hasarı yoktur. Detaylı bilgiler dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 14:27
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:27
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:27
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:27
31/07/2026
(İİK m.114/4)
#ilangovtr
Basın No: ILN02522846