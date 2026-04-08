T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2024/653 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/653 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1. TAŞINIR
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|659.000,00 TL
|39
Adet
|Taşınır
|39 Adet Dikiş Makinası;
2 Adet KANSAİ Marka Dikiş Makinesi,
15 adet ZOJE marka dikiş makinesi,
1 adet TESAN Marka Dikiş Makinesi,
21 adet PEGASUS Marka Dikiş Makinesi Satılacaktır.
|Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 13:52
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 13:52
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:52
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:52
|2. TAŞINIR
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.244.000,00 TL
|102 Top
|Taşınır
|Değişik renklerde 102 top, enine ve boyuna likralı Polyester Dokuma Kumaşları hepsinin farklı m2 ağırlığında çift iplik örgü sistemi ile dokuma makinalarında bezayağı deseninde üretilmiş, atkısında (enine) ve çözgüsünde (boyuna) likralı polyester cinsinde iplikler kullanılmış beyaz siyah A.taba ve K.pembe renklerinde dokuma kumaşlarıdır. Satışa konu dokuma kumaşlarının ölçü birimi tekstil piyasasında metre olup bir topu ortalama 100 metre olan toplam 102 adet toptan oluşmaktadır.
|Artırma Bilgileri
03/04/2026
(İİK m.114/4)
#ilangovtr
Basın No: ILN02442315