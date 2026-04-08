Resmi İlanlar T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ
T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*
 
2024/653 TLMT.
 
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/653 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
 
1. TAŞINIR
 
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
659.000,00 TL 39
Adet		 Taşınır 39 Adet Dikiş Makinası;
2 Adet KANSAİ Marka Dikiş Makinesi,
15 adet ZOJE marka dikiş makinesi,
1 adet TESAN Marka Dikiş Makinesi,
21 adet PEGASUS Marka Dikiş Makinesi Satılacaktır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 13:52
Bitiş Tarih ve Saati        : 09/06/2026 - 13:52
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:52
Bitiş Tarih ve Saati        : 07/07/2026 - 13:52
2. TAŞINIR
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.244.000,00 TL 102 Top Taşınır Değişik renklerde 102 top, enine ve boyuna likralı Polyester Dokuma Kumaşları hepsinin farklı m2 ağırlığında çift iplik örgü sistemi ile dokuma makinalarında bezayağı deseninde üretilmiş, atkısında (enine) ve çözgüsünde (boyuna) likralı polyester cinsinde iplikler kullanılmış beyaz siyah A.taba ve K.pembe renklerinde dokuma kumaşlarıdır. Satışa konu dokuma kumaşlarının ölçü birimi tekstil piyasasında metre olup bir topu ortalama 100 metre olan toplam 102 adet toptan oluşmaktadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:54
Bitiş Tarih ve Saati        : 09/06/2026 - 14:54
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:54
Bitiş Tarih ve Saati         : 07/07/2026 - 14:54

03/04/2026

(İİK m.114/4)

Basın No: ILN02442315