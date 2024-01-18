T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2019/600 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/600 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Elbasan Mahallesi, Elbasan Deresi Mevkii, 158 Ada, 6 Parsel, 7.900,75 m2 yüz ölçümlü, Tam arsa payı, "Elbasan Deresi" Mevkiinde, Elbasan Mahallesi yerleşik alanı dışındadır. Elbasan Mahalle merkezine kuş uçumu yaklaşık 800 M. Elbasan- Çakıl asfalt yoluna ise kuş uçumu yaklaşık 480 metre mesafededir. Kadastral yola cephesi yoktur. Söz konusu taşınmaza "Beşikçi Çıkmazı "sokaktan gidilerek ulaşılabilmektedir. Alt yapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Üzerinde ekonomik öneme sahip Ağaç, bina, yapı, çit, vs. tespit edilmemiştir. Tapu kayıtlarında vasfi "Tarla" olan taşınmazın mevcut durumda tarla vasfında olduğu ve tarımsal amaçlı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Etrafindaki taşınmazlar da benzer karakterde olup, tarla olarak kullanılmaktadırlar. Hafif meyilli bir yüzeye sahip olan taşınmaz , Topografik açıdan mekanize tarıma uygundur.Taşınmaz üzerinde yörenin hakim ziraat dalları olan buğday, arpa, yulaf, kavun, karpuz, Mısır, ayçiçeği vs. yetiştirilmesi mümkündür.Taşınmazın drenaj sorunu vardır. Söz konusu taşınmazın 3.350,34 m2'lik kısmında TEAŞ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı mevcuttur.

Yüzölçümü : 7.900,75 m2 Payı : Tam

Kıymeti : 1.975.187,50 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu: Dosyada mevcut Çatalca Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/06/2022 tarih ve E-86297676-000-30804 sayılı yazısında; Çatalca İlçesi Elbasan Mahallesi 158 Ada 56 parsel no'lu taşınmazın; 13.01.2017 tasdik tarihli Elbasan ve İnceğiz Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında tarımsal niteliği korunacak alanda bir kısmı da su kanalları koruma kuşağında kalmakta olduğu , taşınmazın bir kısmı üzerinden Enerji Nakil Hattının geçtiği ve söz konusu parselinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından imar durumunun tanzim edilemediği belirtilmektedir.

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın 3.350,34 m2'lik kısmında TEAŞ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı mevcuttur. Taşınmaz şerh ile satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 10:19

15/01/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01968687